Огнеборцы боролись с пожарами в Нерюнгри, Чокурдахе, Якутске и Соттницах

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

21 января 2017 г. в 07.53. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через десять минут после поступления вызова о пожаре, горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждены кровля и стена гаража на площади 6 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасены 4 единицы техники.

21 января 2017 года в 16.52 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Советская в п. Чокурдах Аллайховского района. На момент прибытия огнеборцев – через три минуты после поступления вызова о пожаре, открытым огнем горело неэксплуатируемое здание. В результате пожара огнем повреждено неэксплуатируемое здание на площади 600 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасены расположенные рядом жилой дом и строение.

21 января 2017 года в 18.52 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома на ул. Якутская в г. Якутске. Огнеборцы были на месте вызова о пожаре через шесть минут. В результате пожара огнем повреждены стены, мебель, потолочное перекрытие и кровля в квартире на общей площади 30 кв.м. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен жилой дом.

21 января 2017 года в 20.40 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в бревенчатом строении на ул. Неустроева в с. Соттинцы Усть-Алданского района. К моменту прибытия огнеборцев – через четыре минуты после поступления вызова о пожаре из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден потолок на площади 12 кв.м.. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасено строение.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!