Огнеборцам удалось отстоять жилой дом

Сгорела одна квартира.

3 сентября в 18.55. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в жилом доме на ул. Энтузиастов п. Чернышевский Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через десять минут — горела квартира.

В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 18 кв.м. и коридор на площади 20 кв.м. Общая площадь пожара — 38 кв.м.

Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами эвакуировано 10 человек, спасен жилой дом.