Еще один депутат покидает Ил Тумэн

Депутат Ил Тумэна Марианна МАГОМЕДОВА, избранная по партийному списку ЕР в Олекминском улусе, подала заявление о сложении полномочий, сообщает Аартык.ру.

Марианна МАГОМЕДОВА из команды ныне опального Матвея ЕВСЕЕВА. Ранее она работала заместителем генерального директора АО «Алмазы Анабара», и ушла с предприятия по собственному желанию, как только выяснилось, что руководителем будет назначен Павел МАРИНЫЧЕВ.

Аартык.ру сообщает, что причина в «интересном положении» депутата.



По данным SakhaLife, Марианна Магомедова действительно уходит из Ил Тумэна. Однако вряд ли причина в том, что депутат ждет четвертого ребенка. Неужели она не смогла бы посещать сессии Ил Тумэна раз в месяц? Скорее всего, причина в том, что обстоятельства сложились таким образом, что Марианне Магомедовой лучше освободить мандат…

Заявление депутата о сложении полномочий будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании Ил Тумэна.

Для кого же освобождают мандат? Смотрим список «Единой России» по Олекминскому району.

2. Эдуард КОНДРАТЬЕВ, 1968 г.р., уроженец Олекминского улуса, заместитель министра образования и науки.

3. Сергей КРАСНОВ, 1962 г.р., родился в Иркутской области, живет в Олекме, директор ЗАО «Олекминское грузовое автотранспортное предприятие».

4. Евгений БЕРЕЗИН, олекминский, заместитель главы улуса по социальным вопросам.

5. Дмитрий МАКОВЕЕВ, 1979 г.р., родился в Симферополе, живет в Олекме, директор ООО «Меркурий».