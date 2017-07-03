АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
23
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.39
 67.81
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.07.2017, 12:55
Финансы
РСХБ признан одним из самых надежных банков
03.07.2017, 12:50
Культура & Образование
Названы победители конкурса «Скрипка Севера»
03.07.2017, 12:42
Общество
До начала Форума «Profstart» осталось 4 дня
03.07.2017, 12:13
Происшествия
Видео
Мужчина ответит за публичное избиение женщины
03.07.2017, 12:02
Происшествия
Деньги в тумбочке, или осторожный грабитель
03.07.2017, 11:56
Политика
Отставка
03.07.2017, 11:35
Политика
Новый пост Дмитрия Махарова
03.07.2017, 11:18
Общество
Резонанс
Курортный сбор снизит привлекательность Якутии
03.07.2017, 11:10
Столица
Вышла азбука для потребителей ЖКХ
03.07.2017, 11:05
Столица
Как прошел в Мархе Единый информационный день
03.07.2017, 11:01
Происшествия
Почти по Гоголю: директор получала зарплату за «мертвых душ»
03.07.2017, 10:44
Происшествия
Прописка взамен ремонта
03.07.2017, 10:35
Спорт
Абсолютная победа Рустама Ксенофонтова. В четвертый раз
03.07.2017, 10:21
Происшествия
Лесной пожар, угрожавший селу Модут, возник из-за поджога избушки
03.07.2017, 10:15
Столица
Айсен Николаев встретился с золотыми медалистами  
03.07.2017, 9:54
Политика
Экоурок от депутата и министра
03.07.2017, 9:41
Культура & Образование
Дневники Международной исследовательской школы – 2017
03.07.2017, 9:35
Общество
Сегодня день рождения руководителя и бизнес-вумэн
03.07.2017, 9:33
Республика
Форум учителей музыки и ИЗО: подготовка продолжается
03.07.2017, 9:20
Столица
Роспотребнадзор: воздух в норме
03.07.2017, 9:14
Экономика
Новый конкурс от «ЧИРиКо»: Почему я люблю Индигирку
03.07.2017, 9:01
Культура & Образование
«След, оставленный на земле»: Выставка отца и сына Куприяновых откроется в Якутске
03.07.2017, 8:28
Происшествия
В Кобяйском улусе произошел пожар
03.07.2017, 8:03
Столица
3 июля ожидаются плановые ограничения электроснабжения
03.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 3 июля 2017 г.
02.07.2017, 23:22
Красота & Здоровье
На Ысыахе молодежи выбрали самую красивую девушку «Кулумнэс Куо»
02.07.2017, 21:41
Происшествия
Резонанс
Угрожает ли огонь селу Модут?
02.07.2017, 16:34
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
Шторм и буря в заречных улусах — фотографии разрушений
02.07.2017, 14:00
Столица
Видео
Эксклюзив
Шторм в Якутске
02.07.2017, 12:37
Общество
Интервью
Якутский чиновник, получивший травму во Вьетнаме, рассказал, что пережил
02.07.2017, 11:10
Происшествия
В Хандыге произошел пожар
02.07.2017, 10:12
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Рухнула трибуна Аал Луук Мас Ысыаха Олонхо 2017
02.07.2017, 9:46
Экология
Сегодня — День реки Лена
02.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 2 июля 2017 г.
02.07.2017, 0:38
Общество
Сегодня день рождения главы, проректора, примадонны, художницы, журналистки и звезды эстрады
01.07.2017, 23:07
Происшествия
Рослесхоз рекомендует Якутии не опоздать с введением режима ЧС в лесах
01.07.2017, 23:04
Спорт
На первенстве ДВФО по пляжному волейболу сразу две якутские команды поднялись на пьедестал
01.07.2017, 22:58
Культура & Образование
КЫЛ САХ представит Якутию на главной площадке этноисполнителей
01.07.2017, 22:31
Происшествия
В Талакане изъят обрез
01.07.2017, 22:06
Общество
SOS
Семье Мухоплевых, чей дом сгорел при пожаре, нужна помощь
01.07.2017, 21:00
Желток
Эксклюзив
Репортаж
Это «Норма». Айталина Адамова затмила всех на закрытии театрального сезона 
01.07.2017, 15:06
Культура & Образование
Михаил Присяжный: Мы выстраиваем непрерывную подготовку специалистов в аграрном комплексе
01.07.2017, 13:30
Путешествия
Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку
01.07.2017, 12:16
Общество
Сегодня день рождения руководителя, лидера диаспоры и искусствоведа
01.07.2017, 12:01
Желток
Фотофакт
Звезда якутского Инстаграма получила подарок от депутата из Москвы
01.07.2017, 10:43
Происшествия
В Вилюйском улусе произошел пожар
01.07.2017, 10:40
Экология
Фотофакт
Егор Борисов посетил «Живые алмазы Якутии»
01.07.2017, 9:27
Республика
В Якутии энерготарифы для юрлиц и предпринимателей с 1 июля снижаются
01.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 1 июля 2017 г.
30.06.2017, 22:29
Культура & Образование
Дневник Международной исследовательской школы -2017 «International friendship»
30.06.2017, 22:26
Республика
Сотрудники «ЛОРП» почтили память выдающихся деятелей
30.06.2017, 20:51
Столица
В летнем лагере «Спутник» прошел Единый информационный день
30.06.2017, 18:30
Общество
Судебные приставы подписали соглашение с ЯРО Ассоциации юристов России
30.06.2017, 17:59
Политика
Позитив
Рейтинг Егора Борисова вырос на 8 пунктов в топе самых цитируемых губернаторов-блогеров
30.06.2017, 17:40
Столица
В Якутске подведены итоги юбилейного «Ысыаха Туймаады – 2017»
30.06.2017, 17:29
Столица
Якутск и Хэйхэ договорились об обмене детскими делегациями
30.06.2017, 17:15
Спорт
Фотофакт
Огромный торт и карабин для Василия Егорова  
30.06.2017, 17:10
Экономика
Избран новый состав набсовета АК «АЛРОСА»
30.06.2017, 16:53
Экономика
Андрей Поляков уходит с поста вице-президента АЛРОСА
30.06.2017, 16:40
Экономика
В России заработает институт персональной ответственности в сфере строительства
30.06.2017, 16:36
Республика
«Школой молодого бойца» стала деловая игра для ветеринаров Якутии
30.06.2017, 16:14
Путешествия
Хаарчаану и ее родителей в якутском зоопарке «Орто Дойду» навестили гости из Германии
30.06.2017, 16:04
Столица
Батуты раздора: Куда уходят деньги от аттракционов в центре Якутска?
30.06.2017, 15:56
Столица
Молодежь села Хатассы убрала мусор на протоке
30.06.2017, 15:48
Столица
В Якутске установлен особый противопожарный режим
30.06.2017, 15:44
Общество
Собаки аэропорта Якутск найдут любую бомбу
30.06.2017, 15:28
Культура & Образование
На следующей неделе откроется выставка, посвященная героям разных стран
30.06.2017, 15:19
Республика
МЧС в Сватае и Аргахтахе ожидают подкрепления
30.06.2017, 15:03
Финансы
В Алмазэргиэнбанке прошли переговоры с китайской строительной компанией
30.06.2017, 14:57
Путешествия
Однодневный тур на ледники Булуус и водопады Курулуур 1 и 2 июля
30.06.2017, 14:51
Республика
Сотовая связь дошла до шести отдаленных и маленьких якутских сел
30.06.2017, 14:39
Общество
Год добра: добровольцы провели субботники 
Архив новостей
Культура & Образование
3 июля 2017, 12:50
50

Названы победители конкурса «Скрипка Севера»

2 июля на сцене Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун Омоллоона состоялось закрытие и гала-концерт лауреатов VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера».

Директор конкурса со сцены огласил призовые места, которые распределились следующим образом:

Младшая группа:

Лауреат 1 премии —  Владислава Астахова (г. Москва, Россия)

Лауреат 1 премии — Мария Меренюк (г. Владивосток, Россия)

Лауреат 2 премии – Юлия Баишева (г. Якутск, Россия)

Лауреат 3 премии – Ксения Михайлова (г. Якутск, Россия)

Лауреат 3 премии – Николай Хлопотов (г. Владивосток, Россия)

Лауреат 3 премии – Аркадий Василенко (г. Омск, Россия)

Лауреат – Алина Ефремова (г. Якутск, Россия)

Лауреат – Вероника Василенко (г. Омск, Россия)

Дипломант – Ли Сяо Мен (г. Якутск, Россия)

Дипломант – Милена Олесова (г. Покровск, Россия)

Средняя группа:

Лауреат 1 премии – Альбина Хайбуллина (г. Новосибирск, Россия)

Лауреат 2 премии – Айаана Николаева (г. Якутск, Россия)

Лауреат 3 премии – Гелена Старкова (г. Якутск, Россия)

Старшая группа:

Лауреат 1 премии – Валерия Олейник (г. Москва, Россия)

Лауреат 1 премии – Джи Эн Сон (г. Сеул, Ю.Корея)

Лауреат 1 премии – Алина Куроедова (г. Москва, Россия)

Лауреат 1 премии – Анастасия Васильева (г. Якутск, Россия)

Лауреат 2 премии – Геннадий Акинфин (г. Москва, Россия)

Лауреат 2 премии – Донг Чан Шин (г. Сеул, Ю.Корея)

Лауреат 2 премии – Кристина Сухова (г. Москва, Россия)

Лауреат 3 премии – Инна Синякова (г. Якутск, Россия)

Лауреат 3 премии – Юлия Кропачёва (Россия)

Дипломант – Лю Цзясинь (Китай)

Гран – при – Илья Терещенко (г. Москва, Россия)

Гран – при – Петр Федотов (г. Москва, Россия)

comments powered by HyperComments
Источник: Отдел по творческой работе ВШМ РС (Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.06.2017, 14:41
Политика
Эксклюзив
Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо
28.06.2017, 23:30
Желток
Фотофакт
Позитив
Ысыах Олонхо 2017: в чем были ВИП-ы Якутии
28.06.2017, 9:38
Происшествия
В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан
29.06.2017, 13:46
Республика
Эксклюзив
Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске
30.06.2017, 12:29
Происшествия
SOS
Во Владивостоке пропали мать и дочь из Якутии
27.06.2017, 14:36
Спорт
Позитив
В Якутии задарили двукратного чемпиона Европы по боксу и его тренера!
29.06.2017, 15:00
Политика
Генпрокуратура и Минвостокразвития РФ раскритиковали Якутию
01.07.2017, 13:30
Путешествия
Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку
27.06.2017, 0:18
Происшествия
Якутский студент умер в Новосибирске от переутомления?
02.07.2017, 14:00
Столица
Видео
Эксклюзив
Шторм в Якутске
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
03.07.2017

Новый конкурс от «ЧИРиКо»: Почему я люблю Индигирку

Красота & Здоровье
02.07.2017

На Ысыахе молодежи выбрали самую красивую девушку «Кулумнэс Куо»

Видео Эксклюзив
Столица
02.07.2017

Шторм в Якутске

Фотофакт Скандал
Происшествия
02.07.2017

Рухнула трибуна Аал Луук Мас Ысыаха Олонхо 2017

Спорт
01.07.2017

На первенстве ДВФО по пляжному волейболу сразу две якутские команды поднялись на пьедестал

Культура & Образование
01.07.2017

КЫЛ САХ представит Якутию на главной площадке этноисполнителей

Путешествия
01.07.2017

Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку

Фотофакт
Желток
01.07.2017

Звезда якутского Инстаграма получила подарок от депутата из Москвы