Названы победители конкурса «Скрипка Севера»

2 июля на сцене Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун Омоллоона состоялось закрытие и гала-концерт лауреатов VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера».
Директор конкурса со сцены огласил призовые места, которые распределились следующим образом:
Младшая группа:
Лауреат 1 премии — Владислава Астахова (г. Москва, Россия)
Лауреат 1 премии — Мария Меренюк (г. Владивосток, Россия)
Лауреат 2 премии – Юлия Баишева (г. Якутск, Россия)
Лауреат 3 премии – Ксения Михайлова (г. Якутск, Россия)
Лауреат 3 премии – Николай Хлопотов (г. Владивосток, Россия)
Лауреат 3 премии – Аркадий Василенко (г. Омск, Россия)
Лауреат – Алина Ефремова (г. Якутск, Россия)
Лауреат – Вероника Василенко (г. Омск, Россия)
Дипломант – Ли Сяо Мен (г. Якутск, Россия)
Дипломант – Милена Олесова (г. Покровск, Россия)
Средняя группа:
Лауреат 1 премии – Альбина Хайбуллина (г. Новосибирск, Россия)
Лауреат 2 премии – Айаана Николаева (г. Якутск, Россия)
Лауреат 3 премии – Гелена Старкова (г. Якутск, Россия)
Старшая группа:
Лауреат 1 премии – Валерия Олейник (г. Москва, Россия)
Лауреат 1 премии – Джи Эн Сон (г. Сеул, Ю.Корея)
Лауреат 1 премии – Алина Куроедова (г. Москва, Россия)
Лауреат 1 премии – Анастасия Васильева (г. Якутск, Россия)
Лауреат 2 премии – Геннадий Акинфин (г. Москва, Россия)
Лауреат 2 премии – Донг Чан Шин (г. Сеул, Ю.Корея)
Лауреат 2 премии – Кристина Сухова (г. Москва, Россия)
Лауреат 3 премии – Инна Синякова (г. Якутск, Россия)
Лауреат 3 премии – Юлия Кропачёва (Россия)
Дипломант – Лю Цзясинь (Китай)
Гран – при – Илья Терещенко (г. Москва, Россия)
Гран – при – Петр Федотов (г. Москва, Россия)comments powered by HyperComments