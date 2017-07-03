Названы победители конкурса «Скрипка Севера»

2 июля на сцене Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун Омоллоона состоялось закрытие и гала-концерт лауреатов VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера». Директор конкурса со сцены огласил призовые места, которые распределились следующим образом: Младшая группа: Лауреат 1 премии — Владислава Астахова (г. Москва, Россия) Лауреат 1 премии — Мария Меренюк (г. Владивосток, Россия) Лауреат 2 премии – Юлия Баишева (г. Якутск, Россия) Лауреат 3 премии – Ксения Михайлова (г. Якутск, Россия) Лауреат 3 премии – Николай Хлопотов (г. Владивосток, Россия) Лауреат 3 премии – Аркадий Василенко (г. Омск, Россия) Лауреат – Алина Ефремова (г. Якутск, Россия) Лауреат – Вероника Василенко (г. Омск, Россия) Дипломант – Ли Сяо Мен (г. Якутск, Россия) Дипломант – Милена Олесова (г. Покровск, Россия) Средняя группа: Лауреат 1 премии – Альбина Хайбуллина (г. Новосибирск, Россия) Лауреат 2 премии – Айаана Николаева (г. Якутск, Россия) Лауреат 3 премии – Гелена Старкова (г. Якутск, Россия) Старшая группа: Лауреат 1 премии – Валерия Олейник (г. Москва, Россия) Лауреат 1 премии – Джи Эн Сон (г. Сеул, Ю.Корея) Лауреат 1 премии – Алина Куроедова (г. Москва, Россия) Лауреат 1 премии – Анастасия Васильева (г. Якутск, Россия) Лауреат 2 премии – Геннадий Акинфин (г. Москва, Россия) Лауреат 2 премии – Донг Чан Шин (г. Сеул, Ю.Корея) Лауреат 2 премии – Кристина Сухова (г. Москва, Россия) Лауреат 3 премии – Инна Синякова (г. Якутск, Россия) Лауреат 3 премии – Юлия Кропачёва (Россия) Дипломант – Лю Цзясинь (Китай) Гран – при – Илья Терещенко (г. Москва, Россия) Гран – при – Петр Федотов (г. Москва, Россия) comments powered by HyperComments Источник: Отдел по творческой работе ВШМ РС (Я)

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