Официальный визит Алданской делегации в Мегино-Кангаласский район

С 20 по 22 марта состоялся дружеский визит делегации Алданского района в Мегино — Кангаласский улус. В составе делегации глава МО «Алданский район» Северин Поздняков, депутат Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Александр Дудников, глава МО «Город Алдан» Александр Бугай; начальники управления культуры района и города Анастасия Помалейко и Людмила Кацуба.

В рамках визита были организованы Дни культуры Алданского района в селе Майя и п. Нижний Бестях. Алданцев достойно представили Государственный концертный оркестр Якутии (руководитель Отличник РС (Я) Юлия Швецова), ансамбль балалаечников «БалАнс» (руководитель Заслуженный артист РС (Я) Дмитрий Швецов), ансамбль гитаристов «Гитарика» (руководитель Отличник культуры РС (Я) Мария Ситишева), солисты оркестра – Заслуженный артист РС (Я) Александр Королев и Отличник культуры РС (Я) Вадим Фасий. В составе творческой делегации выступили артисты ДК «Металлург» п. Нижний Куранах: вокальная группа хора ветеранов и вокальный коллектив «Алгыс» (руководитель — Отличник культуры Юлия Торопова), солисты Виктория Торопова и Отличник молодежной политики, художественный руководитель Дома культуры Данил Обуткин, звукорежиссер — Отличник культуры Алексей Сенников.

На торжественном вечере, посвященном дружбе районов, дорогих гостей горячо приветствовал глава администрации Мегино-Кангаласского улуса Николай Старостин, вручив приветственные адреса и чороны Северину Николаевичу и Александру Лукичу. «С 1968 года началась наша дружба. Мы все помним масштабность этих отношений, как зарождались и крепли социально — экономические связи между районами, как большими делегациями мы приезжали друг к другу в гости с концертными программами, как крепли шефские связи на селе. Мы очень рады, что эти отношения переходят на новый виток. Нами совместно взят курс на занятость нашей молодежи в промышленности, на приобретение новых профессий на производстве». Николай Прокопьевич привел в пример фамилии земляков, которые в 70-е — 80-е годы минувшего столетия занимали руководящие посты в административных структурах Алданского района.

С полувековым юбилеем дружбы серпа и молота между городом Алданом и селом Майя присутствующих поздравил Дмитрий Тихонов, глава села Майя. «Желаю, чтобы наша дружба крепчала, открывая новые горизонты отношений». Дмитрий Иванович вручил приветственный адрес Александру Бугаю и привел в пример спортивные отношения, когда на квалификационных спортивных соревнованиях по боксу, проходивших в дни встречи, спортсмены из села Хатыстыр защищали честь М-Кангаласского района.

«Наша дружба зародилась с тех времен, когда с Алданского района начала зарождаться промышленность республики. Когда жители сельскохозяйственных районов хлынули на юг республики и приняли самое активное участие в развитии промышленности РС (Я). И только 50 лет назад мы официально закрепили эти дружеские отношения на бумаге. В нашем районе хранится самая, пожалуй, дорогая реликвия – это чорон дружбы, подаренный вами 50 лет назад Алданскому району», — обратился в приветственной речи к мегинцам Северин Николаевич Поздняков. – За этот период между нами налажено плодотворное сотрудничество, во взаимоотношениях сложились крепкие традиции, основанные на доверии, поддержке и взаимопомощи. Мегино- Кангаласская земля славится своим плодородием, а Алданский район богат своими недрами. Благодаря людям, умелым руководителям, хозяйственникам, трудолюбивым жителям, своевременно пришедшими друг другу на помощь, положено начало добрым шефским отношениям, которые сыграли важную экономическую роль и обогатили культуру народов».

Стороны согласились, что сотрудничество оказывает влияние и на благоустройство городов и поселков, на обогащение форм работы с общественными организациями. Главы районов подчеркнули, что именно юбилейный год выводит районы на новый исторический виток в развитии социально- экономических и культурных отношений.

На праздничной встрече не раз поднимался вопрос помощи в организации Республиканского Ысыаха «Олонхо-2018», который пройдет в Алданском районе в июне. Руководство дружественного района заверило в своей готовности оказать методическую и практическую помощь. Так, например, проведение традиционных конных скачек назначено на 16 июня в Мегино – Кангаласском районе.

Руководители Алданской делегации вручили подарки и благодарности жителям Мегино- Кангаласского улуса, внесшим большой вклад в развитие дружеских отношений.

Для творческих коллективов Алданского района была подготовлена обширная культурная программа, которая началась с посещения «Дома Олонхо-Районного Центра Народного Творчества». Гостеприимная хозяйка Евдокия Иванова вместе со специалистами провела языческий обряд очищения гостей, рассказала об истории становления Центра, а по окончанию встречи все исполнили Осуохай.

Приятно поразил гостей транспортный техникум п. Нижний Бестях, где готовят специалистов для железных дорог Якутии. Современное здание оборудовано всеми необходимыми учебными тренажерами, а библиотеке и книжному фонду могут позавидовать любые областные библиотеки.

В селе Майя алданцы посетили краеведческий музей, открыв для себя историю улуса и народа, населяющего гостеприимную землю.

Визит завершился праздничным концертом Государственного концертного оркестра Якутии в п. Нижний Бестях. На всех встречах неизменно звучал Гимн «Майя – Алдан» (автор Анастасия Варламова). Написанный в далеком 1980 году, он жив и являет собой пример нерушимой дружбы, выверенной временем.

23-25 марта делегация Мегино- Кангаласского улуса посетит Алданский район с ответным визитом.