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17 июня 2017, 21:31
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Официальный ответ Больницы №2 — анонимным пациентам

По поводу открытого обращения к министру здравоохранения республики, опубликованном 12 июня 2017 года в интернет-газете «В Якутии.ру».

Изложенное в открытом обращении без подписи от 12 июня считаем бездоказательным, поскольку оно не содержит никаких конкретных фактов и считаем необходимым дать опровержение, так как измышления автора обращения бросают тень на деловую репутацию всего коллектива больницы, где трудится более полутора тысяч человек.

В свою очередь сообщаем, что по проверке фактов, изложенных в обращении, в РБ№2-ЦЭМП была создана комиссии под руководством заместителя главного врача Надежды ПЕТРОВОЙ. Результаты проверки приводим в порядке изложения претензий авторами обращения.

 «В этой больнице крайне неудовлетворительное качество медобслуживания, которое вызвано… низким материально-техническим состоянием ЛПУ и сомнительными платными услугами».

На сегодняшний день РБ№2-ЦЭМП оснащена высококлассным медицинским оборудованием, отвечающим современным требованиям, которое позволяет в кратчайшие сроки в экстренном и круглосуточном режиме проводить диагностику и оказывать специализированную, в том числе и высокотехнологичную, медицинскую помощь. С этой целью приобретены и успешно используются ангиографическая установка, аппараты КТ-диагностики, аппараты экспертного класса для УЗИ, магнитно-резонансные томографы и другое высокотехнологичное медицинское оборудование.

С 2009 года больнице доверено выполнение государственного задание по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по семи профилям, это абдоминальная хирургия, комбустиология, нейрохирургия, оториноларингология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия.

В 2016 году высокотехнологичная медицинская помощь оказана по 26 видам, 20 из которых оказывается только в нашей больнице. Благодаря удовлетворительному материально-техническому обеспечению и высококвалифицированным кадрам больнице удалось в 2017 году увеличить объемы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

По итогам 2016 года из РБ № 2-ЦЭМП выписаны 15348 пациентов при государственном задании 14000. Согласно статистическим данным больницы за 2016 год, 30 % пациентов были госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 52% — в среднетяжелом состоянии.

С 2011 года, в целях изучения мнения пациентов о качестве медицинской помощи, в отделениях больницы ежемесячно проводится анкетирование. По результатам анкетирования удовлетворенность качеством медицинской помощи в больнице составляет от 85 до 96%. В 2016 году Министерством здравоохранения РФ проводилась независимая оценка качества медицинских услуг. Среди 32 больниц республики, принимавших участие в данной оценке, РБ№2-ЦЭМП заняла второе место, уступив только Якутской республиканской офтальмологической больнице.

« … и сомнительными платными услугами»

Что касается платных услуг, они оказываются в РБ№2-ЦЭМП в строгом соответствии с федеральным законодательством и исключительно на добровольной основе. За 2016 год объем платных медицинских услуг в стационарных условиях составил всего 3,5% от общего количества пролеченных пациентов.

 «Многие пациенты лежат прямо в коридоре…»

Следует отметить, что больница работает с колоссальной перегрузкой. Случается, что в некоторых отделениях из-за нехватки мест в палатах пациенты временно размещаются в коридорах. К сожалению, в экстренной медицине запланировать количество мест, которые могут понадобиться,  крайне сложно, как невозможно отказать пострадавшему или больному человеку в оказании экстренной медицинской помощи.

«Больница переполнена иностранными гражданами…»

Медицинская помощь в РБ№2-ЦЭМП оказывается всем, кто нуждается в экстренной медицинской помощи, независимо от социального статуса, в том числе гражданства. Заметим, что медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №186 от 6 марта 2013 г. «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории  РФ», предусматривающим право иностранного гражданина на получение экстренной медицинской помощи.

«Наверное, тюремная «баланда» и то лучше, чем питание в этой больнице…»

Питание пациентов относится к категории лечебного питания, блюда назначаются лечащим врачом в соответствии с заболеванием или перенесенной операцией и соответствуют требованиям санитарных и диетических норм.

Мы могли бы дать исчерпывающий ответ непосредственно авторам писем в редакцию, но, к сожалению, ни редакция, ни авторы к нам ни с какими вопросами напрямую не обращались.

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Источник: Пресс-секретарь РБ№2-ЦЭМП З.Н.Игнатьева.
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