Официальные назначения в Минкультуры Якутии

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисова от 17 января 2017 года ЛЕВОЧКИН Владислав Валерьевич назначен первым заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Левочкин В.В. родился в 1979 году в с.Борогонцы Усть-Алданского района Якутской АССР. В 2005 году окончил Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова по специальности «журналистика», в 2012 году прошел профессиональную переподготовку по программе «государственное и муниципальное управление».

В 2000-2003 годы – корреспондент регионального приложения газеты «Аргументы и факты» в составе редакции журнала «Илин»;

В 2003-2008 годы – корреспондент пятничного выпуска отдела экономики и отдела социальных проблем и права газеты «Якутия»;

В 2008-2009 годы – ведущий корреспондент Якутского филиала «Российской газеты»;

В 2009-2010 годы – обозреватель отдела экономики газеты «Якутия»;

В 2010-2011 годы – главный редактор объединенной редакции Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова;

В 2011-2017 годы – заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Левочкин В.В. – лауреат премии Союза журналистов Республики Саха (Якутия) (2003, 2007), отличник культуры Республики Саха (Якутия), состоит в кадровом резерве государственной гражданской службы.

С 2013 года – доцент кафедры культурологии Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова, автор книг «Общая тетрадь», «Здравоохранение города Якутска», «Связь: новейшая история», «Дмитрий Ушканов: загадки тайского сфинкса», «Огней связующие нити».

Владислав Левочкин – автор стихов и пьес, по пьесе «Пути Господни» о жизнедеятельности Иннокентия Вениаминова, святителя Сибири и Америки, в 2016 году поставлен спектакль в Театре юного зрителя. Член команды победителя игры «МИНИСТР» (2010г.).

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисова от 17 января 2017 года СИЛИНА Марина Владимировна назначена заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).



Силина М.В. родилась в 1969 году в г.Якутске. В 1989 году окончила Якутское музыкальное училище по специальностям «пианистка» (класс известного музыканта Якутии Ю.М.Упхоловой) и «вокалистка» (класс В.Сыллыровой); в 1994 году – Уральскую государственную консерваторию им.М.Мусоргского по специальности «сольное пение».

В 1988-1989 годы – концертмейстер по вокалу Якутского музыкального театра;

В 1989-1994 году – студентка Уральской государственной консерватории им.М.Мусоргского;

В 1994-1966 годы – стажировка в Уральской государственной консерватории им.М.Мусоргского по классу сольного пения профессора, народной артистки СССР В.М.Баевой;

В 1994-2001 годы – солистка оперы Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия);

В 2001-2012 годы – солистка-вокалистка Государственного театра оперы и балета им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллона;

В 2012-2017 годы – солистка-вокалистка (ведущий мастер сцены) Государственного театра оперы и балета им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллона;

Творческая деятельность Силиной Марины Владимировны отмечена театральной премией им.А.Е.Ильиной «За высокий профессионализм

и художественное воплощение образа Туйаарымы Куо в спектакле «Ньургун Боотур»» (2007).

Силина М.В. – лауреат Всероссийского конкурса «Новые имена» (Москва, 1993), международного конкурса вокалистов «Янтарный соловей» (Калининград, 1996), стипендиат национального фонда «Баргарыы» (1995-1996), международной программы «Новые имена» (Москва, 1995), лауреат республиканского театрального фестиваля «Желанный берег» за партию Папагены в опере Моцарта «Волшебная флейта» (2007), за партию Мими в опере Пуччини «Богема» (2013). Силина М.В. с 1996 года занимается преподавательской деятельностью в классе вокала в Якутском музыкальном колледже (училище) им.М.Н.Жиркова.

Силина М.В. – заслуженная артистка Российской Федерации (2010) и заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) (1996), член Союза театральных деятелей РФ, член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) 1 созыва.

В 2013 году избрана депутатом Якутской городской Думы по Центральному территориальному округу. Член комиссии по бюджетно-экономической политике и комиссии по социальной политике Якутской городской Думы.