Официальные банковские реквизиты по сбору средств пострадавшим в результате ЧС

Госкомобеспечения в рамках исполнения п.1.4 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2015 года №358 «Об утверждении положения о порядке и условиях расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на восстановительные работы при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Саха (Якутия)» является главным распорядителем бюджетных средств поступивших в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в виде добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

В настоящее время на счет Госкомобеспечения открытый в Управлении Федерального Казначейства поступают добровольные пожертвования от юридических и физических лиц для оказания помощи пострадавшим в результате ЧС.

Собранные денежные средства будут направлены на восстановительные работы и на выплату материальной помощи пострадавшему от паводка 2018 года населению республики.

Необходимо отметить, что в связи с недостаточной информированностью населения денежные средства поступают в основном от юридических лиц.

На основании вышеизложенного, прошу разместить в средствах массовой информации, интернет изданиях, в бегущей строке следующие реквизиты счета, для перечисления добровольных пожертвований от физических и юридических лиц для муниципальных образований, пострадавших в результате ЧС природного характера:

УФК по Республике Саха (Якутия)

(Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)) л/с 04162Ц60080

Отделение НБ — Республика Саха (Якутия) г. Якутск

ИНН 1435252238

КПП 143501001

БИК 049805001

Расчетный счет 40101810100000010002

Код дохода 91120702030028000180 (указать в поле 104 платежного поручения)