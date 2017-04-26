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Общество
26 апреля 2017, 9:37
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Официально. В санатории «Бэс Чагда» работают управленцы из Тулы и ДНР

Так ли плох санаторий как пишут в некоторых интернет изданиях? Во первых санаторий «Бэс Чагда» ( в переводе с якутского «Сосновый Бор») находится  в 25 км. к западу от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе в престижном поселке  «Сосны»,  в   живописном  сосновом лесу на берегу Москва — реки  (в 10 минутах ходьбы).

Высокое содержание атмосферного кислорода, умеренные температуры внешнего воздуха зимой и летом оказывают общеукрепляющее воздействие на организм отдыхающих в санатории.  Чистый  воздух и целебный аромат соснового бора испокон веков считались идеальными средствами  при заболеваниях органов дыхания. Ароматическое масло сосны оказывает противовоспалительное и отхаркивающее действие, помогает дышать «полной грудью», стимулирует кислородный обмен. Кроме того, радующая глаз природа, обилие цветов, пение птиц и  веселые игры постоянных обитателей – белок,  способствует хорошей релаксации и восстановлению организма.

Во-вторых, санаторий «Бэс Чагда»  специализируется на заболеваниях сердечно-сосудистой системы,   органов    дыхания,  опорно-двигательного аппарата, пищеварения и мочеполовой системы, заболеваниях нервной системы.

В санатории работают опытные высококвалифицированные врачи, из четырнадцати врачей – 6 кандидаты медицинских наук. Кардиолог с большим опытом  работы Протодьяконова Нюргуна Васильевна,  гинеколог Слепцова Наталья Иннокентьевна, врач ЛФК профессионал своего дела Костюкевич Надежда Николаевна, физиотерапевт Рафаилов Чагыл Адюмович, врач мануальной терапии Голикова Татьяна Павловна, стоматолог  Саввинов Иван Иванович, врач диетолог Ноговицына Лидия Васильевна, вот основной костяк, многие, из которых работают почти со дня создания санатория. Все они якутяне.

Медицинский персонал  прием и диагностику проводит с использованием высокоэффективных медицинских средств. Санаторий предлагает квалифицированное медицинское обслуживание с индивидуальным подбором курса лечения и оздоровительных процедур. В санатории  работают лечебно-диагностическое отделение, кабинет талассотерапии, колонотерапии, механотерапии, мануальной терапии, вакуумного массажа и многое другое.

В третьих, в санатории четырехразовое сбалансированное здоровое питание с элементами национальной кухни. Раз в неделю подается якутская похлебка, саламат и якутская лепешка. Все это нравится нашим отдыхающим не только с Якутии, но и других регионов. Ежедневно свежая выпечка, фирменные пряники «Бэс Чагда» и многое другое находит отклики и благодарности отдыхающих. Кроме того, для улучшения качества сервисного обслуживания и системного контроля работы различных служб санатория, введено анкетирование среди отдыхающих, что несомненно должно в дальнейшем отразится на имидже республиканского санатория.

А руководит этим санаторием Песковская Юлия Анатольевна, 10 лет возглавлявшая министерство  труда и социального развития Республики Саха (Якутия), депутат 5 Государственной Думы Российской Федерации, человек с огромным опытом работы с государственными учреждениями, имеющая навыки работы с кадровым потенциалом республики и улусов

Рядом с ней в санатории работают вновь принятые кадры: главный бухгалтер Саввинова Рена Петровна, родом из Якутии, заместитель генерального директора-главный врач Казанцев Алексей Владимирович, окончивший Якутский госуниверситет, ранее работавший в республиканском учреждении в городе Якутске, заместитель генерального директора по эксплуатации Корчака Николай Иванович, бывший работник АЛРОСА из Айхала, начальник службы размещения и сервиса Тишакина Лилия Петровна, бывшая коллега Юлии Анатольевны по работе в Правительстве Тульской области, начальник отдела кадров Осадченко Любовь Николаевна из Ямало-Ненецкого округа, заведующая производством по организации питания Зябченко Людмила Петровна из села Макеевка ДНР.

Несомненно, работа предстоит большая.  Нынешнему руководству санатория досталось далеко не лучшее хозяйство. В плане  у руководства Министерства здравоохранения республики и санатория — создание конкурентоспособного высокоэффективного санаторно-реабилитационного комплекса путем укрепления материально-технической базы, расширение видов оказываемой медицинской помощи, повышение качества и доступности оказываемой санаторно-курортной  помощи, обеспечение удовлетворения потребности населения республики в медицинской реабилитации и санаторно-курортном оздоровлении, повышение статуса и имиджа санатория в рейтинге санаторно-курортных учреждений РФ.

И с этой целью внедрения в жизнь  этих задач подготовлена Концепция развития санатория до 2025 года.  Разработан план мероприятий по данной концепции с учетом  реконструкции существующих двух корпусов санатория (номерной фонд, лечебные кабинеты и залы), приобретения дополнительного оборудования для обеспечения медицинской деятельности согласно порядкам оказания медицинской помощи, благоустройства территории, создания садово-парковой и спортивно-тренировочной зон. Кроме того, планируется надстроить третий этаж главного корпуса для расширения коечного фонда санатория и снижения себестоимости койко/дня.

Предстоит работа по внедрению  в работу санатория новых видов медицинской деятельности и вхождения в систему обязательного медицинского страхования граждан для обеспечения круглогодичной загрузки санатория. В плане долечивание и реабилитация кардиологических больных из РС (Я), направленных на оказание ВМП в федеральные клиники (второй этап реабилитации), реабилитация хронических соматических больных (третий этап реабилитации); амбулаторно – консультации врачей-специалистов, специализированное лечение амбулаторных больных.

Врач кардиолог Протодьяконова Н.В.

Врач ЛФК Костюкевич Н.Н.

 

Стоматолог Саввинов И.И.

Мануальный терапевт Голикова Т.П.

Невропатолог Пахомов Е.Ю.

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Источник: Пресс-служба МЗ РС(Я).
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