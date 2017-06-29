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Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо

SakhaLife задался вопросом, почему нынче Ил Дархан не поехал на Ысыах Олонхо в Вилюйске. Тем более, что он находится в республике и в эти дни не проводятся важные совещания с участием руководителей федерального уровня. За комментариями мы обратились к официальным лицам. Обычно коллеги, что Семен ДЬЯЧКОВСКИЙ, что Станислав ПЛАТОНОВ мгновенно реагируют, и сразу выдают комментарий на самые разные темы относительно работы Ил Дархана. Ответили они и на наш вопрос, но не так быстро, как обычно.

Семен ДЬЯЧКОВСКИЙ, заместитель руководителя Департамента по информационной политике Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

— Егор Афанасьевич придает огромное значение «Ысыаху Олонхо», посвященному якутскому героическому эпосу – шедевру нематериального наследия человечества. Именно поэтому, где бы ни проводился праздник, руководством Якутии уделяется столь серьезное внимание не только культурной программе праздника, но и необходимым мерам по социально-экономическому и инфраструктурному развитию территорий, создание условий для духовного, нравственного и культурного развития народа. При этом необходимо учитывать, что график Ил Дархана очень плотный, насыщенный совещаниями и встречами, как на государственном уровне, так и с населением.
Так, в день проведения праздничных мероприятий Егор Борисов совершил рабочую поездку в Горный улус, где встретился с многодетной семьей, сельхозпроизводителями и народным мастером.
Мероприятия запланированы в целях личного контроля реализации ранее принятых приоритетных указов Главы Якутии. Одновременно шла подготовка к участию Главы Республики Саха (Якутия) в Межведомственной коллегии Генеральной Прокуратуры РФ и Минвостокразвития РФ в Хабаровске.
А в конце недели Егору Афанасьевичу предстоит работа в рамках Годового собрания акционеров АК «АЛРОСА» в Мирном.


Станислав ПЛАТОНОВ, помощник главы Республики Саха (Якутия)

— Поездка в Магарас была планируемой. Перед совещанием по реализации указов главы о мерах поддержки многодетным и малоимущим семьям, Егор Афанасьевич решил лично убедиться, как они реализуются на местах муниципальными службами.
Кроме того, сегодня рано утром он вылетел на совместную коллегию Генеральной прокуратуры и министерства по развитию Дальнего Востока. Участие глав субъектов в работе этой коллегии обязательно.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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