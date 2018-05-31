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Официально: Первый указ врио главы Якутии

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О первоочередных мерах по ликвидации последствий наводнения 2018 года и обеспечению жизнедеятельности в населенных пунктах на территории Республики Саха (Якутия)»

В связи с крупномасштабным наводнением на территории Республики Саха (Якутия), повлекшим затопление 47 населенных пунктов в Амгинском, Усть-Майском, Таттинском, Чурапчинском, Томпонском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Кобяйском, Верхнеколымском, Среднеколымском улусах (районах) и городском округе «город Якутск», в целях оперативной организации мероприятий по ликвидации последствий наводнения, мобилизации ресурсов на восстановление жизнедеятельности пострадавших районов и населенных пунктов, оказания всесторонней помощи населению, п о с т а н о в л я ю:

1. Считать приоритетными направлениями деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в 2018 году проведение мероприятий по ликвидации последствий наводнения, включая восстановление объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, объектов дорожного хозяйства и транспортного комплекса, связи и энергетики, возмещение ущерба населению, пострадавшему от наводнения.

2. Решения Правительства Республики Саха (Якутия) и Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) по организации комплекса восстановительных работ и оказанию помощи населению считать обязательными для исполнения всеми исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), администрациями муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

3. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.):

3.1. Обеспечить координацию действий с федеральными органами государственной власти, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти по Республике Саха (Якутия) по ликвидации последствий наводнения 2018 года, привлечению средств на проведение восстановительных работ и мероприятий по предупреждению стихийных бедствий на реках.

3.2. В целях принятия мер по восстановлению условий проживания людей в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), пострадавших в результате весеннего паводка, в трехдневный срок определить ответственных министров, глав администраций муниципальных образований, руководителей ведомств и организаций, установив сроки и графики выполнения комплекса мер.

3.3. Для обеспечения Главы Республики Саха (Якутия), органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и местного самоуправления Республики Саха (Якутия), руководителей отраслевых и жизнеобеспечивающих организаций объективной систематизированной информацией, необходимой для принятия правовых, экономических, организационных, технических и иных мер по обеспечению защиты населения и территории Республики Саха (Якутия) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(Гарин П.С.) разработать положение об Аналитическом докладе о состоянии защиты населения и территории Республики Саха (Якутия) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.4. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) (Гарин П.С.), администрациями муниципальных образований Республики Саха (Якутия) обеспечить меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и объектов народного хозяйства при прохождении паводковых вод на реках Лена, Колыма, Индигирка, Яна, а также второй волны паводка на реках республики.

3.5. Совместно с природоохранными и надзорными органами обеспечить экологическую безопасность, санитарно-эпидемиологический и зооветеринарный контроль в зонах подтопления.

3.6. Принять исчерпывающие меры по восстановлению систем тепло- и энергообеспечения, связи и транспортных сообщений, инженерных сетей, жилого фонда, организации поставок материальных ресурсов и других средств, необходимых для подготовки к зимнему периоду 2018/2019 года.

3.7. Обеспечить до 01 сентября 2018 года восстановление первоочередных объектов жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения, социально-культурного и бытового назначения.

3.8. Совместно с теплоснабжающими организациями продлить отопительный сезон 2017/2018 года в подтопленных населенных пунктах в целях просушки жилых домов и социальных объектов.

3.9. Совместно с администрациями муниципальных образований Республики Саха (Якутия):

3.9.1. До 05 июня 2018 года определить фактический ущерб от наводнения, нанесенный населению и объектам в пострадавших населенных пунктах.

3.9.2. Организовать диспансеризацию и медицинское обследование населения и летний оздоровительный отдых детей, проживающих в пострадавших от наводнения населенных пунктах.

3.9.3. Обеспечить постановку на учет бесхозяйных объектов коммунального комплекса, коммунальных сетей, недвижимого имущества в населенных пунктах.

3.9.4. Принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, включая меры по корректировке градостроительной документации населенных пунктов Республики Саха (Якутия), с нанесением границ однопроцентного уровня затопления в целях исключения строительства нового жилья, дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры на территориях, подверженных затоплению (подтоплению).

3.9.5. Организовать разъяснительную работу с населением о необходимости оформления прав на объекты недвижимости в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также по добровольному страхованию жилья и имущества на случай их утраты при возникновении чрезвычайной ситуации.

3.10. Рассмотреть проект закона о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в части назначения и объемов расходования бюджетных средств с учетом оценки необходимых финансовых средств для проведения восстановительных работ и возмещения ущерба населению.

3.11. Увеличить ассигнования резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2018 год на сумму 300 млн рублей.

3.12. Установить порядок первоочередного финансирования завоза материально-технических ресурсов, проведения аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ в пострадавших районах и населенных пунктах.

3.13. Принять меры по опережающей выплате заработной платы, пенсионных и социальных выплат для населения пострадавших районов. Обеспечить своевременную выплату населению единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества, единовременных пособий в случаях получения вреда здоровью. Обеспечить оказание материальной и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, малоимущим гражданам в соответствии с законодательством.

3.14. Решить вопрос предоставления льгот по уплате земельного налога и налога на имущество в части средств, зачисляемых в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) юридическим и физическим лицам, пострадавшим в результате наводнения.

3.15. Организовать оперативный сбор, анализ и обмен информацией, поступающей от органов государственной власти и местного самоуправления республики, по ликвидации последствий наводнения и проведению восстановительных работ на базе информационно-аналитической системы Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия).

3.16. До 02 июля 2018 года провести анализ потребности и оценку объемов мероприятий по устройству гидротехнических защитных сооружений на реках для внесения согласованных предложений в Правительство Российской Федерации о строительстве противопаводковых защитных сооружений в Республике Саха (Якутия).

3.17. Подготовить и довести до глав муниципальных образований Республики Саха (Якутия) методические рекомендации по алгоритму действий органов управления и населения при получении сигнала об угрозе и (или) возникновении быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.

3.18. Создать обновляемый информационный банк данных организаций, имеющих возможность оперативно предоставлять материалы и технику на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Саха (Якутия).

3.19. Пересмотреть намечаемые к реализации проекты по строительству социальных и производственных объектов, реконструкции и строительству коммунальных объектов и инженерных сетей, объектов связи и энергетики с финансированием из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) с учетом границ зон затопления (подтопления) населенных пунктов Республики Саха (Якутия).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия), пострадавших в результате наводнения:

4.1. Принять меры по корректировке местных бюджетов, направив в первоочередном порядке финансовые ресурсы на аварийно- восстановительные работы, а также на оказание помощи населению в пострадавших от наводнения населенных пунктах.

4.2. Обеспечить подготовку и предоставление требуемых документов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, пострадавших от наводнения в соответствии с Порядком принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

5. Рекомендовать хозяйствующим субъектам в Республике Саха (Якутия) принять участие в проведении восстановительных работ и оказании помощи населению в пострадавших от наводнения населенных пунктах.

6. Рекомендовать страховым организациям ускорить выплату денежных средств по договорам страхования, в том числе сельскохозяйственным товаропроизводителям, сократив перечень представляемых документов и упростив процедуры их представления.

7. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

8. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

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Источник: Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 30 мая 2018 года. № 2614
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