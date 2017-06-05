Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова

СМИ оперативно сообщили, что 2 июня в Магане сгорел дом известного политика Афанасия МАКСИМОВА. 3 июня Афанасий Николаевич в своем фейсбуке подтвердил эту информацию и выразил уверенность, что это поджог, связанный с его профессиональной и политической деятельностью.

А теперь приводим официальное сообщение якутского МЧС от 4 июня 2017 года. В традиционной ежедневной сводке по пожарам отражено это происшествие, разумеется, без указания персональных данных.

2 июня 2017 г. в 20.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме в переулке Сетинского в с. Маган в г. Якутске. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через семь минут после поступления вызова о пожаре, горели строения. В результате пожара огнем повреждены: частный дом и две постройки по всей площади. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются,

— сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).