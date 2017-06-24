Официально: Минздрав Якутии об обоснованности изоляции агрессивного подростка

На днях, в средствах массовой информации появились публикации, обвиняющие медицинских работников в необоснованности временного помещения агрессивного подростка во взрослое психоневрологическое отделение.

Официальный представитель ГБУ РС(Я) «Якутский психо-неврологический диспансер» Лена ТЕРЕНТЬЕВА дала разъяснения по несправедливым однобоким публикациям, носящим оскорбительный характер к работникам здравоохранения Якутии.

— Пациент П. 13 лет, поступил на стационарное лечение в ГБУ РС(Я) ЯРПНД в связи с агрессивным поведением. Несовершеннолетний П., находясь в детском доме, неоднократно убегал, бродяжничал, употреблял алкогольные напитки, токсикоманил, дрался с воспитателями и проявлял агрессию к другим детям.

Ранее причиной поступления в ЯРПНД служило крайне агрессивное поведение подростка. Так, П. спровоцировал драку с воспитанницей семьи и нанес ей телесные повреждения, в связи с чем девочке была оказана медицинская помощь. В 2016 году П. также был агрессивен — кидался с ножом на воспитанников детского дома, наносил самоповреждения. Описанные случаи неадекватного поведения вынуждали коллектив детского дома направить П. на лечение в ЯРПНД.

В этом году, П., находясь в очередной раз на лечении в детском отделении, обижал беззащитных детей, бил кулаками и колол шариковой ручкой. Несовершеннолетний П. по своему психическому состоянию представлял опасность для других детей, в связи с чем был направлен во взрослое отделение, с целью коррекции поведения и снятия вспышки агрессии.

Проверкой Прокуратуры и Росздравнадзора подтверждено агрессивное поведение подростка, но временное помещение во взрослое отделение агрессивного подростка было признано нарушением. Прокуратурой г. Якутска в адрес ГБУ РС(Я) ЯРПНД вынесено представление, по которому будут приняты меры

– завершила комментарий Лена Михайловна.

Следует отметить, что подросток был госпитализирован в стационар по письменному согласию опекуна в лице Мохсоголохского детского дома. Педагоги вынуждены были пойти на крайнюю меру, ввиду систематических вспышек агрессии своего воспитанника.

Согласно закону о психиатрической помощи, госпитализация пациента выполняется по строгим показаниям, после осмотра дипломированного специалиста, с согласия законных представителей и в случаях, когда человек может нанести вред себе, либо окружающим.

См. официальный видеокомментарий специалиста по ссылке на Ю-туб:

