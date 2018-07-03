Официально: Министр отправлен в отставку

Сегодня, 3 июля врио главы Республики Саха (Якутия) подписал кадровый указ. Интересно, что не указана официальная причина отставки. Обычно используются формулировки «в связи с переходом на другую работу», «по собственному желанию», «в связи с расформированием министерства» и т.д. Но на этот раз просто отставка, и точка.

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Сафронове А.А.»

Освободить САФРОНОВА Антона Александровича от должности министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 03 июля 2018 года. № 2714