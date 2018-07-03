Официально: Министр отправлен в отставку

Сегодня, 3 июля врио главы Республики Саха (Якутия) подписал кадровый указ. Интересно, что не указана официальная причина отставки. Обычно используются формулировки «в связи с переходом на другую работу», «по собственному желанию», «в связи с расформированием министерства» и т.д. Но на этот раз просто отставка, и точка.
Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Сафронове А.А.»
Освободить САФРОНОВА Антона Александровича от должности министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 03 июля 2018 года. № 2714
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