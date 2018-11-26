Официально: информация об аварийном прорыве дамбы АК «АЛРОСА» не соответствует действительности

По социальным сетям со ссылкой на Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) активно рассылается информация об аварийном прорыве дамбы АК «АЛРОСА» в ночь на 23 ноября 2018 года.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по РС(Я), информация не соответствует действительности.

25 ноября 2018 г. в 21.01 часов (якт.) по устному запросу старшего оперативного дежурного Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) о работе объектов компании «АЛРОСА» получена информация – все объекты АК «АЛРОСА» (ПАО) работают в штатном режиме, внештатные ситуации в период с 23 ноября по 25 ноября не возникали.

И.о. руководителя Мирнинского комитета охраны природы Айаал Барахов проинформировал, что 23 ноября 2018 г. комитетом проводилось визуальное обследование акватории устья реки Ирелях в 2 км. от дамбы № 1, никаких признаков прорыва не выявлено.

По информации пресс-службы АК «АЛРОСА» (ПАО), прорыва дамб или иных происшествий на месторождении не было. Все объекты находятся в целостном состоянии. Сбросов технологических, сточных и иных вод с объектов АЛРОСА также не происходило.

«Промывочный сезон на месторождении Иреляхские россыпи завершён, драги 201 и 202 прииска Ирелях остановлены на зимний ремонт, на котлованах установился лёд. По результатам последнего мониторинга от 23 ноября за природными водами на реке Ирелях после объектов Мирнинского ГОК вниз по течению (дражные котлованы, дамбы 7,6,2 и 1), содержание взвешенных веществ не превышает концентрацию 6мг/ дм3 (уровень фоновых параметров), привноса загрязняющих веществ не зафиксировано», – сообщили в компании «АЛРОСА».

Призываем жителей республики не верить недостоверной информации и слухам из социальных сетей, а ориентироваться на официальную информацию.