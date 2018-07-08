Официально: Арестован гендиректор аэропорта

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества «Аэропорт Якутск», который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере).

По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в виде денег в сумме 14 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту города Якутска.

По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.