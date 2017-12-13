Офицеры полиции торжественно вручили школьникам их первые паспорта

12 декабря в День Конституции Российской Федерации сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» в торжественной обстановке вручили школьникам их первые паспорта гражданина России.

Торжественное вручение основного документа подтверждающего гражданство, проводил начальник отдела по вопросам миграции столичной полиции, Вадим Постовалов. Свое обращение к ученикам Вадим Львович начал с цитирования знаменитых строк Маяковского, и призвал школьников, бережно относится к документу.

В этот день для тех, кто достиг 14-летнего возраста, сотрудниками полиции был выдан 31 паспорт, среди которых 8 учеников «Мархинской СОШ №2» и 23 ученика «Саха гимназии».