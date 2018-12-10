Оды лучшему сыну и дочке Якутии

Сегодня читая информацию об отмене в Якутске концерта «мутного певца- рэпэра» Элджея – неизвестными инициаторами правильного поступка (честь и хвала этим людям!) приходится констатировать тот факт, что вся созданная в республике — Академия духовности, целые творческие союзы и общества, министерство культуры и духовного развития, министерство образования и науки – оказались беззубыми перед приездом тараканища Элджэя.

… Как такое может произойти, когда есть целые театральные творческие коллективы, сообщества, ассоциации?

В республике идёт пятилетие принятия проекта «Музыка для всех», в столице России, со сцены Московской консерватории отмечали 25-летие высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В. Босикова. На протяжении целых двух веков работали и пропагандировали с эфира государственного радио и телевидения великие мастера музыки: Галина Михайловна Кривошапко, Феврония Алексеевна Баишева. И все эти грандиозные программы и форумы с высокими плакатными содержаниями «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии» — практически были безоружны перед изукрашенным безформенным подростком. Во всех наших правильных задачах и программах – «Не оказалось «…Общепринятого Кодекса, Свода нравственных правил» (как пишет М. Верещагин – журналист, ведущий концертов), который отстаивал бы наши духовно-нравственные ценности и ориентиры.

И действительно, сегодня, каких-то два неповзрослевших мальчика могут организовать концерт, абсолютно не вникая в суть и в содержание исполняемых певцом произведений. Сегодня любой человек может назвать себя королём якутской эстрады, повесить свой плакат и приглашать на свой концерт.. не видя в этом ничего предосудительного.

До каких пор, это может продолжаться? «Видимо, действительно, кто-то крышует эту деятельность» (М. Верещагин).

Почему же такое зазеркалье происходит у нас, в нашей республике? Я помню, как на последнем отчёте министра культуры и духовного развития РС(Я) за 2016 год перед Владимиром Тихоновымбыло предложено создать при Главе Республики СОВЕТ по культуре и искусству, аналогичный Совету при Президенте РФ по культуре и искусству. Но, как говорится, а воз и ныне там стоит. Допускаю, и верю, что, если бы был такой Совет – таких имён как Элджэй и организаторов таких концертов, не было бы и в помине.

Мы должны быть в долгу перед памятью людей, которые самоотверженным и созидательным трудом от поколения к поколению делали от себя возможное, чтобы наш северный край превратился в развитую культурную республику, стал лучшим среди других федеральных округов. Названные мною деятели культуры и искусства и в мыслях не могли бы допустить приезд такого гастролёра. Они быстро вычислили бы организаторов данного концерта.

Иногда, я думаю, а почему так происходит? Почему очевидное доброе и позитивное у нас умалчивается или выделяется незаметной строкой? А то, что несёт заряд негативного, скандального, криминального, преступники и мошенники завуалировано подаются красной строкой, в прайм-тайм. Они почти становятся героями дня или даже недели.

Имена бровастых и «пятых точек» затмевают успех людей, которые обеспечивают спокойствие в каждом доме. Не слышны шаги впереди идущих людей, которые своей деятельностью изо дня в день скромно вносят свою лепту, прославляя родную республику.

Сегодня я хочу воспеть оду двум людям, которые работая в разных сферах, очень схожи в одном: они продолжают добрые традиции, являясь нашими современниками и нет у них покоя в сердце, пока доброе можно сделать сегодня .

С Главой Администрации МР «Вилюйский улус(район)» Сергеем Николаевичем Винокуровым я познакомился на увековечивания 125-летия со дня рождения первого якутского композитора Марка Николаевича Жиркова.

Такого главу Администрации, я пожалуй, не припомню за свои 55 лет. Среди своего круга руководителей улусного звена он отличается европейской солидностью, исходящей изнутри деликатностью, незаметной добротой, исключительной культурой обращения к собеседнику и особой требовательностью. Заметно, что человек прошёл немалые ступени карьерной лестницы, но сохранил лицо человека, гражданина, цельной личности. Хорошего человека видно издалека. Настоящий цельный руководитель, решающий важнейшие перспективные вопросы в интересах своего района, одновременно решает интересы родной республики. Уверен, что только его усилиям возвращено имя Марка Жиркова – как выпускника Московской консерватории, который с отличием закончил престижный музыкальный олимп мира. Благодаря стараниям Сергея Николаевича, имя Марка Жиркова – основоположника якутской профессиональной музыки, было справедливо и высоко оценена теоретиками и исследователями его неутомимого труда, именно, при его руководстве Вилюйским районом, в наши дни. На высоком организационном уровне прошла презентация книги «Марк Жирков», где мы узнали, что кроме своего композиторского дара он обладал прекрасными администраторскими качествами. Более того, он по сути основал якутскую музыкальную науку. Дальновидный глава Вилюйского края финансово поддержал издание томов музыкально-хоровых произведений своего земляка. И теперь каждый любитель якутской песни может исполнять песни Марка Жиркова с академическим сопровождением композиторов России и Якутии. А вы знаете, что рукописи не горят, а значит, песни Марка Жиркова будут звучать вечно.

И на этом, Сергей Николаевич не остановился. После больших переговоров и деловых встреч с министерством культуры и духовного развития Якутии совместно с МР «Вилюйский улус РС(Я)», с Союзом музыкальных деятелей, Филармонией Якутии, ВШМ им. Босикова, Национальной библиотекой — дал (впервые в истории культуры Якутии) путёвку Первому межвузовскому конкурсу молодых исполнителей им. М. Жиркова. 15 ноября, нам посчастливилось побывать на этом концерте , где выступили начинающие таланты в певческом искусстве. Вскоре, мы узнали, что все выступившие вокалисты, студенты АГИКИ и ВШМ теперь будут состязаться со своими ровесниками из Московской консерватории. Разве можно было такое даже представить? Оказывается, такое возможно! И как сказал Председатель оргкомитета конкурса, ректор Московской консерватории им. Чайковского – Александр Соколов: «…этот конкурс стал уникальным событием для Московской консерватории..такой опыт обогатил молодых артистов и Республики Саха и Московской консерватории».

Итак, наступил итоговый концерт 24 ноября 2018 года в концертном зале имени И.К. Архиповой. В зале можно было увидеть весь свет Московской богемы и якутскую делегацию, представители которых, сказали добрые напутствия в адрес конкурса.

Глядя на взволнованные лица педагогов студентов, московских организаторов и якутское постпредство я сидел и думал, как может один человек сделать такое, почти невероятное благородное дело? Сергей Николаевич всё предугадал. Он провёл этот замечательный конкурс, где красной нитью звучало имя выпускника консерватории Марка Жиркова. Он приурочил данное мероприятие в канун 385-летия основания Вилюйска – одного из старинных городов Сибири и Дальнего Востока, члена Союза малых и исторических городов России, малой родины Марка Жиркова .

Итак, председатель жюри Первого межвузовского конкурса молодых исполнителей имени М.Жиркова, профессор Московской консерватории Пётр Скусниченко назвал имена победителей.

Дипломант конкурса Алексей Иванов (ВШМ им.В.А. Босикова)

Лауреат 3 ст. Екатерина Виноградова (МГК им. Чайковского)

Лауреат 3 ст Алёна Розкопа (МГК им. Чайковского)

Лауреат 3 ст. Екатерина Семёнова (МГК им. Чайковского)

Лауреат 2 ст. Диана Гафарова (МГК им. Чайковского)

Лауреат 2 ст. Юлия Леониди (МГК им. Чайковского)

Высшую премию «Гран-При»в достойном творческом поединке победилТимофей Журавель (МГК им. П.И. Чайковского).

Музыка З. Степанова «Мин торообут дойдум» (Родина) поёт Михаил Журавель. Конц. Иван Кащеев.

Надо напомнить, что в конкурсе такого высокого ранга надо было исполнить три произведения, включающие западно-европейскую музыку, камерно-вокальное произведение современного композитора и одно произведение песенного жанра якутского композитора на языке оригинала согласно репертуарному сборнику, который был опубликован на сайтах МГК и ВШМ РС(Я). Таким незаметным образом, в репертуар московских студентов вошли произведения якутских композиторов, которые теперь будут способствовать продвижению якутской композиторской школы. А это поверьте, не ниже ранга бренда «Алмазы Якутии».

Сегодня в условиях радикальной трансформации нашего общества, этот скромный и уникальный пример деятельности Главы Вилюйского улуса Сергея Винокурова, бесспорно, способствует авторитету нашей республики, её духовному потенциалу, о котором мы так часто говорим с высокой трибуны. Теперь я знаю, что, что двери Московской консерватории теперь открыты для Сергея Николаевича, а значит, и для талантливой молодёжи нашей республики.

Песня М. Жиркова «Сааскыга». Поёт Лауреат 1 ст. Александр Степанов (ВШМ им. В. А. Босикова) . Конц. Людмила Ускова

Вторую оду я хочу воспеть хормейстеру сельского дома культуры – Нине Васильевой.

Совсем недавно, музыкально-хоровая общественность Якутии достойно отметила 40-летие основания Майинского народного хора. В рамках празднования был проведён конкурс любительских хоров и концерт силами артистов Майинского хора.

Все эти сорок лет неизменно и с огромной ответственностью к своей работе преданно служит делу якутского хорового самодеятельного искусства заслуженный работник культуры Якутии Нина Николаевна Васильева. В 1951 году, в декабрьскую стужу, на Чюйинской долине Мегино-Кангаласского района родилась будущий хормейстер. Нина Николаевна с любовью называет имя своего педагога, который задал камертон организаторской работы, поиск музыкального начала, принцип бескорыстного служения своему народу- Раиса Семёновна Иванова.

В 1968 году Нина стала студенткой якутского культурно-просветительского училища дирижёрско-хорового отделения, где получила первые азы организации самодеятельного хорового коллектива.

1974 год, этот год поступления Нины Николаевны в Хабаровский институт культуры, где способная студентка узнала секреты хорового дирижирования и овладела нотной хоровой литературой.

В родную Майю — Нина вернулась одновременно со своим известным земляком Василием Павловичем Винокуровым (основателем танц.ансамбля «Кыталык») , где центр Мегино-Кангаласского улуса буквально в тот 1978 год, расцвёл всеми гранями самодеятельного художественного творчества, где отделом культуры управлял незабвенный талантливый организатор — Дмитрий Дмитриевич Тихонов. Год был дерзкий по –замыслам, по-новаторским идеям.

Известно, что отношение народа к певческому и танцевальному искусству поистине трогательно у нас в Якутии. Не потому ли, сразу потянулась к этим видам искусства Майинская молодёжь. И не будем забывать, что профессиональное искусство Якутии того времени (драматическое, оперное, эстрадное) почти состояло из имен выходцев данного района: Ходулова, Решетникова, Поповой, Платонова, Колесовой и других. И если, к театральному и танцевальному искусству молодёжь потянулась мгновенно, то для создания хорового коллектива потребовалось много времени. Ведь хор ещё до пения, призывает к себе дисциплину, порядок. Пришедшим на хор людям зарплату не оплачишь. Они приходят по зову сердца. И тут надо обладать знаниями психологии и педагогического мастерства. Это потом, через труд, через рассказы, через аплодисменты, через поиски разных путей — хор запоёт всеми гранями хорового исполнительского искусства.

Это сейчас, мы сидя в тишине зала (благодаря законам музыки) слушаем пианиссимо в конце произведения Чайковского «Ночевала тучка золотая» или слаженную хоровую палитру «Мизерере» Лотти. Но, для этого надо вначале возникнуть, родиться, основаться, окрылиться и взлететь в ввысь. Но, каждый полёт это всегда риск, это волнение. И потому, честь и хвала Нине Николаевне, что этот полёт продолжается в течении сорока лет и в этом полёте мы чувствуем бессонные ночи, поиски, метания Нины Васильевой.

Каждое концертное выступление хора под руководством Нины Васильевой это итог многомиллионного репетиционного времени, это передача всех поэтических, музыкальных размышлений композитора, поэта, дирижёра хора.

Сегодня репертуар Майинского народного хора отличается жанровым разнообразием, многоголосием, сложностью музыкальных партитур, подкупает красочностью костюмов, инструментария. Эти хоровые миниатюры и мировые хоровые полотна исполняют люди самых различных профессий (врачи, педагоги, рабочие , служащие…) окрылённые любовью к хоровой музыке, к своему руководителю, к своему коллективу. Праздник, организованный в честь 40-летия основания Майинского народного хора получился душевным, чистым, добрым и возвышенным.

Принять участие в праздничном хоровом конкурсе в честь такого знаменательного события приехали в Майю девять хоровых коллективов. И все они выразили своё истинное восхищение руководителю хора и мастерству артистов хора.

Авторитетное жюри было в праздничном настроении, так как сам хор не принимал участие, а был именниником и принимал в свой адрес добрые пожелания и эпитеты, которые они заслужили истинным трудолюбием. Вердикт жюри был следующим:

Среди самодеятельных хоров:

Среди народных хоров.

Обладателем высшей награды конкурса «Гран-При» стал Тюнгюлюнский народный хор (Мегино-Кангаласский) под руководством Галины Варламовой.

А сейчас давайте насладимся известной песней Алексея Попова на стихи Бэрт Хара «Майа Сайына», которую исполнит именниник – народный Майинский хор в сопровождении оркестра народных инструментов Майинской ДШИ им. Марины Поповой под управлением Василия Захарова.

Как хочется, чтобы люди, как герои моих од — было много и везде. А их действительно много и делают они своё дело- профессионально и самоотверженно. Наша молодёжь должна расти на примерах таких людей. Государственное телевидение и радио должно изобиловать профессиональной правдивой пропагандой таких людей и тогда не будет места для таких певцов как Элджэй. Глядишь, скоро сами организаторы концертов начнут приглашать Григория Чернецова, студентов центральных вузов. А наше телевидение начнёт пропагандировать концерт Аиды Филипповой с симфоническим оркестром госфилармонии им .Г. Кривошапко.

«Есть созвездия иные,

От них и иные лучи;

…Для этих звёзд очков не надо,

И близорукий видит их» (Ф.И. Тютчев)

Владимир ИНДИГИРСКИЙ

Заслуженный работник культуры РС(Я)

Обладатель Знака «Гражданская доблесть»

(Фото и видео автора статьи)