Хищения в Национальном художественном музее Якутии: арест в зале суда

Якутский городской суд приговорил одну из обвиняемых в хищении экс-сотрудницу Национального художественного музея РС (Я) к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Обвиняемая взята под стражу в зале суда.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал телеканалу «Якутия 24», что сегодня было рассмотрено дело в отношении бывшего сотрудника отдела кадров музея. По словам источника, она незаконно присвоила 1,5 млн рублей. Остальную сумму распределили директор по финансам и бухгалтер.

Сегодня, 17 августа, судом было рассмотрено уголовное дело о хищениях в Национальном художественном музее Якутии. Сумма хищений составила более 40млн рублей. В совершении преступления подозреваются три экс-сотрудника музея: директор по финансам, бухгалтер и сотрудник отдела кадров. О дате судебных заседаний в отношении двух других соучастников пока не известно.

По версии обвинения, подозреваемые распределяли сэкономленные средства фонда оплаты труда между собой, похитив 14 млн рублей. Кроме того, с ноября 2013 по май 2017 года фиктивно трудоустроили родственников и перечисляли заработную плату. Полученной суммой в 26 млн рублей они распорядились сами.

«Я сама лично обнаружила факт в мае 2017 года и подала документы в органы. В деле фигурируют не основные сотрудники музея, не те, кто несет духовность, кто работает с коллекцией», — говорила генеральный директор НХМ Ася Габышева телеканалу «Якутия 24».

По словам заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, преступление было выявлено в ходе централизации бухгалтерии.

Плановая проверка министерства финансов РС (Я) в феврале и марте 2017 года выявила факты нецелевого использования средств.