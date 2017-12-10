Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия

Свадьба двух якутских парней Ивана и Сергея стала в эти выходные главной темой обсуждения в якутских соцсетях.
Один из пары — Сергей опубликовал фотографии с церемонии бракосочетания на своей странице в Instagram.
8 декабря двое якутских парней Иван и Сергей зарегистрировали свои отношения в церкви на острове Гуам. Видно, что к торжеству счастливая пара готовилась основательно. Любимая собачка была в свадебном одеянии. И сами новобрачные в элегантных костюмах справили торжество в кругу друзей.
Эти фото моментально стали достоянием общественности, вызвали взрыв в якнете, и на парней обрушилась ненужная слава, сообщает SakhaDay.comments powered by HyperComments