Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия

Свадьба двух якутских парней Ивана и Сергея стала в эти выходные главной темой обсуждения в якутских соцсетях.

Один из пары — Сергей опубликовал фотографии с церемонии бракосочетания на своей странице в Instagram.

8 декабря двое якутских парней Иван и Сергей зарегистрировали свои отношения в церкви на острове Гуам. Видно, что к торжеству счастливая пара готовилась основательно. Любимая собачка была в свадебном одеянии. И сами новобрачные в элегантных костюмах справили торжество в кругу друзей.

Эти фото моментально стали достоянием общественности, вызвали взрыв в якнете, и на парней обрушилась ненужная слава, сообщает SakhaDay.