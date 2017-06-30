Однодневный тур на ледники «Булуус» и водопады «Курулуур» 1 и 2 июля

Туристический отдел ИД «Жизнь Якутска» приглашает Вас на однодневный тур по маршруту ледники «Булуус» — водопады «Курулуур».

Выезды 1 и 2 июля на комфортабельном автобусе европейского класса «Мерседес спринтер» с кондиционером. Отправление из Якутска в 9-00, прибытие в 22-00. Вас ждут экскурсии и купание в прохладных водах водопада «Курулуур».

Количество мест ограничено. Стоимость путевки 2.850 рублей на человека. В стоимость не входит питание, его можно взять с собой. Также работают кафе в парке «Булуус» и водопадах «Курулуур». Детские льготы не предусмотрены, путевка на ребенка тарифицируется за отдельное посадочное место по взрослому тарифу.

Погода в выходные дни достигнет 33 градусов жары, со среды ожидаются похолодание и дожди.

Успевайте окунуться в холодные воды якутского водопада и насладиться красотами ледника.