Одно из первых кадровых решений ио главы города Якутска

Руководителем МКУ «Управление делами» городского округа «город Якутск» с 31 мая 2018 года назначен бывший заместитель руководителя по общим вопросам Управления Губинского округа Максим Артемьев. Назначение М. Артемьева стало одним из первых кадровых решений ио главы города Якутска Петра Ефремова.

Максим Сергеевич Артемьев родился 21 апреля 1988 года в г. Якутск. Окончил биолого-географический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова, завершает обучение по магистерской программе «Управление государственными и муниципальными предприятиями» Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начинал специалистом Якутского местного отделения Партии «Единая Россия». В 2010 — 2012 годах работал главным специалистом Управления по молодежной и семейной политике Окружной Администрации города Якутска. В июле 2012 года назначен начальником отдела по организационной работе Управления обеспечения деятельности ОА г. Якутска. В ноябре 2013 г. перешел в Управление Губинского округа заместителем по общим вопросам.

Женат, воспитывает дочь.