Однажды 20 лет спустя: Известный режиссер продолжает свой проект

Юбилейный ысыах Туймаады в местности Ус Хатын обещает быть грандиозным с точки зрения количества различных мероприятий на разных площадках. Управление культуры и духовного развития Администрации г. Якутска кажется задействовала весь имеющийся арсенал боеспособных творческих единиц и коллективов столицы. Внедряются и совершенно новые форматы для традиционного национального праздника ысыаха.



Так, горожанам стоит уделить свое внимание новой фотовыставке известного режиссера Ивана КРИВОГОРНИЦЫНА, вернее, новому продолжению истории двух детей и города Якутска, которую Иван начал снимать 20 лет назад.



Итак… Двадцать лет назад старшей дочери Ивана Кривогорницына САХАЯНЕ, его племяннику САШЕ исполнилось по семь лет. Это был 1997 год. Именно этот год стал точкой отсчета бурного развития Якутска в современных условиях, точкой взросления маленьких горожан: Саши и Сахаяны. История города и детей, их детского ощущения мира и себя в этом мире, запечатленная в черно-белой фотографии подчеркивает драматизм всего пережитого в ушедшем в 20 веке, надежды на новое время, новый век, в котором предстояло жить свое лучшее время и героям выставки и Якутску.



Продолжается история уже после наступления миллениума. Героям выставки исполнилось 20 лет. За плечами школа, оставлен дом, проложены свои тропы в огромном мире. Юность Сахаяны прошла в Монголии, в Южной Корее, где она с успехом изучала иностранные языки. Саша выбрал Москву, где учился в Московском энергетическом институте. Дети встречаются в Якутске и вновь перед объективом Ивана. Изменились ли они сами? Что произошло с их родным городом? Многих домов уже нет, многие улицы поменяли свой бег. Время не остановилось, его мгновения запечатлены в фотографиях.



Третья часть выставки, премьера которой состоится на Ысыахе Туймаады, покажет молодых героев Сашу и Сахаяну, перешедших невидимую границу юности. А их родной город также бурно разросся, не остановил своего стремительного развития и остается таким же молодым, как его птенцы — выпорхнувшие из его гнезда птицы высокого полета.

Выставка Ивана Кривогорницына будет работать 2 дня – 24-25 июня в тюсюлгэ №7 “Тойук То5ойо – Хомус Кырдала”.









Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU