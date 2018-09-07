Одна из лучших столичных школ получила новое здание

Новый учебный год в городе Якутске начался с хорошего и долгожданного события. Первоклассники и учащиеся начальных классов 203 микрорайона пошли в новую современную школу — дополнительный комплекс для начальных классов СОШ №33.

В новом здании, приобретенном и оборудованном Окружной администрацией, обучаются дети с 1 по 4 классы. Это стало результатом совместной работы республиканских и городских властей, предпринимателей, а также педагогической и родительской общественности.Классы рассчитаны на 30 человек, в одну смену учатся 120, в две смены – 240 человек.

Мама первоклассника Альбина Забегина делится радостью, для их семьи это событие – первый ребенок пошел в школу. «Здесь очень светло, все новое, свежий ремонт, высокие окна. Сын уже на второй день сказал «Я хочу снова в школу, когда в следующий раз?». Когда семья Забегиных определила сына в №33 школу, их смущало только одно – дорога, разделяющая два микрорайона, не асфальтированная, скоростная, даже зимой, в туман. За несколько дней до 1 сентября они узнали, что будет открыто новое здание. «Конечно, мы очень обрадовались. Здесь находится только начальная школа, думаю, это большой плюс. Мы, родители, очень довольны тем, что появилась отдельная, обособленная школа для нашего микрорайона. Состоялось шикарное открытие с участием руководства республики, администрации города, все как положено,с красной летной, шарами и концертом. Уверена, праздник запомнился нашим детям навсегда. Трогательное напутствие директора школы Тамары Семеновны останется в наших сердцах. Благодарны всем, кто вложил силы в открытиенового образовательного учреждения!».

По словам Яны Григорьевой, мамы первоклассницы, немаловажную роль играет количество детей в классе. «Наша школа компактная, детей в классах по 20 человек, учатся в две смены. Есть столовая, физкультурный зал, охрана. Все в шаговой доступности, 5-10 минут от нашего дома. Впечатления очень хорошие, когда весь микрорайон застроится, будет еще удобнее и комфортнее», – поделилась она.

Сейчас в начальной школе обучается 154 ученика, но это цифра каждый день растет. Открыли 6 классов, планируется – 8. В здании 4 учебных кабинета. Первоклассников больше, 50 детей.

Заместителем директора работает опытный учитель Светлана Николаевна Львова,являющаяся также классным руководителем 3А класса. «Открытие дополнительных классов – это праздник не только для нас, а больше для жителей 203 микрорайона. Школа находится во дворе, в шаговой доступности, и это наше общее детище, для открытия учебного заведения было задействовано много людей», – рассказала Светлана Николаевна.

Перед началом учебного года здесь работа кипела днем и ночью. Колонны и стены покрасили в яркий цвет, чтобы создать светлую атмосферу. В конце коридора находится грифельная доска -изюминка и находка всего педагогического коллектива и родителей. «Родители очень позитивные, добрые. Когда готовили школу, нам они очень помогали. Мы и сейчас обустраиваемся. Еще будет зона для творчества — большая магнитно-маркерная доска, на которой дети будут самостоятельно заниматься. Идея создания школы – открытое пространство для детей», – отметила педагог Светлана Львова.

Самое главное пожелание учителей и родителей – это безопасность. Рядом находится дорога. Она появилась здесь раньше, чем начальная школа. По этому поводу идут переговоры. «Все остальное мы сделаем, все будет современно, функционально, ярко. Приходите к нам в гости через пару месяцев,и вы увидите здесь полное преображение, идей у нас очень много», – добавила учительница.

Тамара Таюрская, директор школы №33 им. Л.А. Колосовой:

– «В 203 микрорайоне мы открыли дополнительные классы, которые относятся к школе №33. Постарались в сжатые сроки создать все условия для ребятишек, чтобы было комфортно. Подобрали педагогический коллектив, технический персонал, обеспечили необходимым оборудованием. На сегодняшний день это полноценные образовательные классы, где идет учебный процесс. С первого же дня учебы начали кормить всех учеников. Все, что от нас зависело, мы сделали. Конечно, ничего бы не произошло без поддержки руководства республики и города, Управления образования, Управления Губинского округа. Думаю, у нас все получается, потому что мы работаем все вместе и сообща!», — прокомментировала Тамара Таюрская.