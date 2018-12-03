Одна из касс «Энергосбыта» закрыта на ремонт

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что с 3 по 5 декабря 2018 г. в связи с ремонтными работами касса, расположенная по адресу: г. Якутск, ул. Крупская, 19 («Холбос»), не работает.

Потребители могут произвести оплату и в других кассах Энергосбыта. К примеру, расположенными по адресу:

— ул. Курашова, 8.

Режим работы: понедельник-пятница – 10.00-19.00, без перерыва; суббота – 10.00-18.00, без перерыва; воскресенье – 10.00-16.00, без перерыва.

— ул. Октябрьская, 25.

Режим работы: понедельник-пятница – 10.00-18.00, без перерыва; суббота – 10.00-17.30, без перерыва; воскресенье – выходной.

Информация о пунктах приема платежей размещена на сайте Якутскэнерго (Частным лицам /Как оплатить/ Пункты приема платежей): https://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сайт Якутскэнерго (https://yakutskenergo.ru):

без регистрации (Частным лицам /Как оплатить/ Оплатить банковской картой);

через личный кабинет. Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам.

По вопросам регистрации и работы в личном кабинете необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Также прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).