Одиночество зависит от генетики

Научные специалисты из Кембриджского университета считают, что на одинокое существование человека обрекают собственные гены. Результаты их исследования, подтверждающие это, опубликованы в журнале Nature Communications.

«Мы часто думаем, что одиночество обусловлено окружающей средой или жизненным опытом, но наша работа показала, что дело может быть и в генетике», -высказались ученые в статье.

В пользу такой гипотезы говорят данные анализа данных, содержащих информацию о геноме почти 500 тыс. человек. Специалисты смогли обособить регионы генов, связанных с одиночеством. 13 из них, по словам авторов, связаны со стремлением людей посещать питейные заведения, 6 – с влечением к спорту, 18 — с принадлежностью к религиозным группам.

Также исследователи заметили, что те гены, активность которых делает человека склонным к образу жизни одиночки, ответственны и за появление лишнего веса. Бороться с данными проблемами нужно одновременно, заключили в итоге авторы работы.

Одиночество как феномен давно привлекает внимание представителей науки. Принято считать, что для человека подобное существование нежелательно и даже губительно – некоторое научные данные также свидетельствуют о том, что жизнь в условиях социальной изоляции вредна и повышает риск ранней смерти. В то же время некоторые научные изыскания, проводившиеся ранее, свидетельствуют: для некоторых людей одиночество может вполне комфортным и желанным. К примеру, оказалось, что при наличии высокого интеллекта необходимость в общении с другими практически отпадает.