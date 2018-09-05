Якутская красавица об участии в «Мисс Мира»: Один звонок перевернул всю мою жизнь…

Титулованная красавица Наталья Строева раскрыла подробности о своем участии в международном конкурсе красоты «Мисс Мира»:

До недавних пор я была уверена в том, что самым запоминающимся событием конца 2018 будет являться мой переезд в Москву, но этот год просто не перестает удивлять и шокировать! 💫

На 2 часу моего пребывания в Москве один звонок переворачивает всю мою жизнь, отбрасывает все на второй план, а земля уходит из под ног — дирекция “Мисс России» @miss_russia_org сообщает мне, что я лечу на «Мисс Мира» … 🙀🤯💔😻

Я, честно, не ожидала такого поворота событий! Хоть я и уехала в Москву, чтобы в первую очередь полноценно и спокойно заняться учебой, но отказываться от такого шанса, который дается в жизни только раз, я не решилась 🙆🏻‍♀️

Так что планы на осень снова грандиозные, требующие максимальной активности — учеба в медицинском👩🏻‍⚕️ & усиленная подготовка к @missworld 💃🏻