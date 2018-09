Якутская красавица об участии в «Мисс Мира»: Один звонок перевернул всю мою жизнь…

🇷🇺 MISS WORLD RUSSIA 2018 🇷🇺 . До недавних пор я была уверена в том, что самым запоминающимся событием конца 2018 будет являться мой переезд в Москву, но этот год просто не перестает удивлять и шокировать! 💫 На 2 часу моего пребывания в Москве один звонок переворачивает всю мою жизнь, отбрасывает все на второй план, а земля уходит из под ног — дирекция “Мисс России» @miss_russia_org сообщает мне, что я лечу на «Мисс Мира» … 🙀🤯💔😻 Я, честно, не ожидала такого поворота событий! Хоть я и уехала в Москву, чтобы в первую очередь полноценно и спокойно заняться учебой, но отказываться от такого шанса, который дается в жизни только раз, я не решилась 🙆🏻‍♀️ Так что планы на осень снова грандиозные, требующие максимальной активности — учеба в медицинском👩🏻‍⚕️ & усиленная подготовка к @missworld 💃🏻 ⠀ 🙆🏻‍♀️СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ✨ за приятные слова и поддержку со всего света😻✨🙏🏻 ❤️🇷🇺Я обожаю Якутию! Я без ума от России! Я за Мир во всем Мире! 🌏🌎🌍 #missworld #missworldrussia2018 #missworldrussia #missrussia #missrussia2018 #миссроссия #миссроссия2018

