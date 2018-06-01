«Один из нас» возвращается!

НВК САХА по итогам сезона регулярно закрывает разные проекты, хотя часто открывает другие, похожие, но под новым названием. И вот, стало известно, что в недрах НВК САХА принято решение вернуть народу, то есть на голубые экраны наиболее рейтинговую телепередачу последних лет в исполнении Дмитрия АРГУНОВА и его многочисленных ньюсмейкеров из самых разных сфер. Речь идет о передаче «Один из нас», столь полюбившейся зрителю.

В принципе, секрет успеха прост. Надо брать актуальные и рейтинговые темы, в большом количестве приглашать лидеров мнений, смело тасовать их между собой, охватывая разные целевые аудитории.

Но сам по себе такой формат предполагает виртуозное ведение программы, чем в совершенстве владеет фронтмен НВК САХА Дмитрий Аргунов.

В других сезонах он вел пресс-казино, строил в эфире умный дом и воплощал ряд других проектов. Однако он и сам особо выделят именно этот проект.

Вот что телеведущий пишет в своем фейсбуке:

Я всегда с большим трепетом относился к этому своему детищу — уникальному формату, универсальному и проверенному. Кого только не было за 4 года существования «Одного из нас» в темной студии. Темы, наполнение, и качество дискуссии программы зависят от каждого из нас, и я как автор очень надеюсь, что все будет хорошо. С 4 июня в 19.15 в эфире республиканского телевидения общественная трибуна ОДИН из НАС. Черт, волнительно то как…. …ПЕРЕЗАГРУЗКА…

Таким образом, решение, вроде, принято только что. И уже через несколько дней – прямой эфир!

Френды ведущего по соцсети выражают поддержку и заверяют, что «Один из нас» — лучшая передача на местном телевидении.