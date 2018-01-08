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Один дома: правила и обязанности родителей

Многие ребята большую часть времени проводят дома одни и главная задача взрослых, напомнить своим чадам, какие опасности их могут поджидать в окружающей их среде. МЧС напоминает основные правила оставления ребенка одного в квартире.

С какого возраста можно оставлять ребенка одного? Это зависит от многих обстоятельств: возраст вашего ребенка, его самостоятельность, и насколько вы ему доверяете. Необходимо постепенно приучать ребенка оставаться одного.

Основными правилами, если ребенок остается один дома, должны быть:

На видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро связаться (ваша работа, мобильный, милиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи).

Постоянно повторяйте правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.

Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте примером.

Выучите с ребенком, как его зовут, и как зовут его родителей, а также домашний адрес и телефон.

Уберите все предметы, которыми он может пораниться.

Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли электронагревательные приборы.

Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.

Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет страшно одному

При расположении квартиры на первом этаже, зашторьте окна, а если кто-то стучится в окно, ваш ребенок, не подходя к нему, должен громко кричать: «Папа! Иди сюда».

При возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону или домофону. Позвонив в дверь, ребенок должен ее открывать только после того, как вы полностью назовете себя.

Не оставляйте на видных местах таблетки и другие лекарства. Уходя из дома, убирайте все колющие, режущие предметы и спички. Хранение оружия и боеприпасов в квартирах, домах должно быть на законном основании с соответствующим разрешением. Хранить его нужно в недоступном для детей месте, в сейфе, где хранятся ключи и код от сейфа должны знать только взрослые.

Научите ребенка правильно обращаться с телевизором, утюгом. Объясните, что лазить в розетки запрещено, а тем более засовывать в них посторонние предметы.

Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится у себя дома за закрытой дверью, он в относительной безопасности, но стоит лишь открыть дверь, как грань между ним и преступником стирается, он тут, же становится легкой добычей, хотя бы потому, что не готов к нападению из вне, следовательно, не может сориентироваться в сложившейся ситуации. Приведем лишь небольшой перечень ошибок, которые чаще всего допускают наши дети:

— они, не задумываясь над последствиями, открывают дверь, и даже если кто-то стоит на лестничной площадке, спокойно идут навстречу к незнакомцу;

— покидая квартиру, часто оставляют ее открытой, мол я быстро вернусь;

— беззаботно выбрасываю мусор или забирают почту, когда у них за спиной кто-то появился;

— садятся в лифт с незнакомыми людьми.

Дорогие родители, помните, что ваш ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше, если он будет выполнять поручения под бдительным контролем с вашей стороны:

Прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок, нет ли за дверью посторонних.

Если тебе не видно, но ты слышишь голоса, подожди, пока люди не уйдут с площадки.

Открыв дверь и выйдя из квартиры, не забудь закрыть за собой дверь на ключ, и тогда ты можешь быть уверен, что тебя при возвращении не будет ждать дома преступник.

Если ты вышел из квартиры и увидел подозрительных людей, вернись немедленно обратно.

Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему лицом. В случае попытки напасть на тебя будь готов обороняться. Для этого ты можешь использовать портфель, сумку, мусорное ведро, ключи, брелок и т.п. Нанеси нападающему неожиданный удар и затем убегай, крича: «Пожар» или «Горим».

Не просматривай почту около ящика, поднимись домой и посмотри там.

Если незнакомец предлагает тебе подняться на лифте, откажись, сославшись, что ты еще задержишься или живешь на втором этаже и пойдешь пешком по лестнице.

Если незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укусить его за руку, если же ты оказался с ним лицом к лицу кусай за нос.

Научите своих детей защищаться. Объясните также, куда ребенку надо бежать в случае опасности, к кому и как обращаться за помощью.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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