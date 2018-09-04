Очередной триумф якутского кино на Монреальском международном кинофестивале

Фильм якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица» завоевал спецприз за лучший художественный вклад на Монреальском международном кинофестивале, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на официальный сайт кинофестиваля.

«Поздравляем режиссера Эдуарда Новикова с очередным триумфом. В конкурсной программе «World competition» фестиваля было заявлено 27 картин. «Царь-птица» завоевал спецприз конкурса», — сказала телеканалу Сардаана Саввина.

Монреальский международный кинофестиваль, основанный в 1977 году, — один из старейших кинофестивалей и единственный фестиваль с конкурсной программой в Северной Америке, аккредитованный FIAPF.

Напомним, фильм«Царь-птица» стал триумфатором 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Также Эдуард Новиков получил приз за лучшую режиссуру I фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ».