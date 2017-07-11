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Столица
11 июля 2017, 18:05
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Очередной субботник: чистоту навели в Автодорожном округе

Продолжая добрую традицию, 7 июля на территории Автодорожного округа прошел очередной субботник по санитарной очистке, в котором приняли участие работники Управления Автодорожного округа, Департамента финансов Окружной администрации города Якутска, ОАО «Якутдорстрой» и бойцы студенческого стройотряда. Для уборки и вывоза мусора было задействовано семь единиц специализированной техники.

Субботник прошел на территории объездной дороги микрорайона «Стерх». Участники отнеслись к уборке территории с большим энтузиазмом и, конечно же, с позитивным настроем. По итогам мероприятия было собрано 149 куб. м. мусора.

Управление Автодорожного округа выражает огромную благодарность всем участникам, в частности главному инженеру ОАО «Якутдорстрой» Сергею Юрченко за предоставленную технику и активное участие в общественной жизни округа.

Так же сообщаем, что присоединиться к участию в субботниках могут все желающие: горожане и трудовые коллективы, обратившись в управление округа! Сделаем наш город чище!

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Источник: Управление Автодорожного округа 
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