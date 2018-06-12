Очередной рекорд Михаила Руфова!

Легкая атлетика республики в последние годы стабильно держится на высоком уровне: Сардаана Трофимова, Максим Афонин по толкании ядра имели реальные шансы участвовать на олимпийских Играх в Бразилии как чемпионы России, помешала политика. В этом году чемпионкой России по классическому марафону стала Сардаана Трофимова, по итогам прошлогоднего летнего чемпионата России г.Жуковский серебряным призером России является Максим Афонин, а Наталья Леонтьева на чемпионате страны финишировала четвертой на дистанции 3000 м с препятствиями с новым рекордом республики, 4-кратной чемпионкой России среди юниорок стала Диана Адасько, каждый раз обновляя рекорд республики по тройному прыжку среди женщин. Неоднократным победителем первенства России среди юношей в барьерном беге является воспитанник ДЮСШ-1 Якутска Даниил Лаврентьев.

И вот 9-10 июня на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского прошли чемпионат республики и Всероссийские соревнования на призы олимпийской чемпионки Марии Пинигиной. Около двухсот легкоатлетов из многих улусов и городов республики, в том числе из заполярных, вели борьбу за первенство. Конечно перенос срока Спортивных Игр народов РС (Я) в Амге на следующий год внес свою лепту на количество и результаты участников соревнования, тем не менее чемпионат увенчался новым рекордом республики с каждым стартом прогрессирующего Михаила Руфова (тренер М.Д. Пинигина) на дистанции 400 м с результатом 48,64 сек! Тем самым Михаил тренирующийся под руководством самой Марии Джумабаевны уже третий раз на этой дистанции обновил рекорд республики (первые два рекорда были обновлены в помещении) на стадионе. Прежний рекорд 48,73 сек, был установлен в 2014 году уроженцем г.Нерюнгри из г.Воронежа Сергеем Томиловым во время Спортивных Игр народов Якутии в с. Нам. Михаил на этом чемпионате также выиграл финальный забег на дистанции 200 м с результатом 22.04 сек, на этой дистанции рекорд того же Томилова 21,44 сек (05.06.2011 г.Ерино) пока устоял. Учитывая что в прошлом году на спартакиаде Манчаары Михаил в очном споре с нашими сильнейшими спринтерами Михаилом Жариным и Сергеем Чунаревым победил и на дистанции 100 м с результатом 10,79 сек, можно сказать что он одинаково силен на всех трех спринтерских дистанциях.

А здесь на чемпионате дистанцию 100 м выиграл без больших натуг Михаил Жарин с результатом 10.97 сек, а Руфов в этот день обновил рекорд на дистанции 400 м! Диана Адасько могла спокойно выиграть дистанции 100,200м прыжки в длину и тройной но не было никакой необходимости ей в канун чемпионата России так растранжирить свою энергию, и она как и прошлом году предпочла дистанцию 400 м где разыгрывался специальный приз Марии Джумабаевны и уверенно победила на этой дистанции увезя домой красивый чорон с изображением Марии Пинигиной.

Интересный финальный забег ожидался во второй день на дистанции 800 м между прошлогодним чемпионом республики Романом Щетниковым и экс-рекордсменом республики на этой дистанции Романом Алексеевым первый день буквально на последних метрах в рубке победившим Щетникова на дистанции 1500м. Большого интереса вызвало в этом финале и выход на старт после нескольких лет перерыва в связи с учебой за пределами республики двукратного призера спартакиады учащихся России 2013 года в г.Пенза Сергея Голя из Ленска, юношеские рекорды республики которого на дистанциях 800-1.52,22 и 1500 м-4.00,70 стоят на сегодня незыблемо, да и еще один финалист дистанции 800. призер ДВФО Иван Шергин из Амги тоже не был подарок. Однако быстрый, рекордный финал не получился, то ли бегуны слишком осторожничали следя друг за другом, то еще что-то. Победил Роман Щетников с дежурным результатом 2.01,50 сек, а Роман Алексеев вообще финишировавший лишь шестым(2.02,48 сек) буквально через считанные минуты в шведской эстафете стартовавший на 1 этапе на 800 м показал результат 1.59,00 вот поди и разберись!

Открытием чемпионата можно сказать Юлию Горбунову (2000 г.р) нанесшей поражение на дистанции 100 м чемпионке спартакиады Манчаары в Верхневилюйске Валентине Ивановой и на финале 200 метров буквально вырвавшей победу на финишной клетке у опытной Кыыдааны Собакиной. Кстати зимняя чемпионка республика в спринте Исмира Сабиева не участвовала из-за травмы. Вновь уверенно на дистанциях 1500 и 3000 м была верна себе неувядаемая Ирина Осипова, стремителен и легок был бег-полет недавнего юниора Николая Копырина показавшего мужчинам как надо бежать на дистанции 5000м, смело без страха и упрека вел бой молодой Айсен Васильев на дистанциях 1500 и 5000 метров, все ближе к пьедесталу почета подбираются стайеры из Амги и Намцев Александр Маедо и Сандал Флегонтов. Ходоки Геннадий Степанов и Саргылана Неустроева с каждым стартом набирая опыт становятся признанными лидерами в новой для нашей республики дисциплине в спортивной ходьбе.

Шесть лучших результатов чемпионата республики по легкой атлетике

9-10 июня 2018 года, стадион «Туймаада» имени Н.Н. Тарского

М Фамилия, имя Г.р Команда Результат 100 м женщины – 12 участниц 1 Горбунова Юлия 2000 Дюсш-1 Якутск 12.83 2 Иванова Валентина 1989 В-Вилюйский 12.99 3 Зиничева Татьяна 1998 Кобяйский 13.17 4 Добрынина Дарья 2003 Дюсш-1 Якутск 13.30 5 Саидова Екатерина 2002 Нерюнгри 13.34 6 Стрюкова Екатерина 1999 Чурапчинский 13.69 100м мужчины – 21 участника 1 Жарин Михаил 1987 Амгинский 10.97 2 Чунарев Сергей 1996 Якутск 11.10 3 Иванов Валентин 1991 Ленск 11.05 4 Суздалов Владислав 1998 Намский 11.48 5 Петров Никита 1997 М-Кангаласский 11.51 5 Чирков Юрий 2000 Дюсш-1 Якутск 11.51 3000м, женщины – 10 участниц 1 Осипова Ирина 1983 Якутск 10.13,9 2 Белик Ирина 1998 Якутск 10.42,1 3 Флегонтова Саргы 1990 Чурапчинский 11.46,0 4 Харабынова Наталья 1999 В-Вилюйский 12.00,8 5 Акимова Айталина 1994 Таттинский 12.18,0 6 Стуканева Ксения 2001 Алдан 12.21,6 6 Наумова Ольга 1980 Амгинский 12.23,6 5000м, женщины 4 участницы 1 Драгунова Екатерина 1973 Чурапчинский 19.59,1 2 Попова мария 1995 Чурапчинский 20.13,5 3 Флегонтова Саргылына 1990 Чурапчинский 20.51.1 4 Доргуева Валентина 1959 Хангаласский 22.15,7 3 5000м, мужчины –14 участников 1 Копырин Николай 1999 Якутск 15.28,6 2 Васильев Айсен 1993 Намский 15.47,2 3 Варламов Альберт 1983 Таттинский 15.58,4 4 Жирков Александр 1994 У-Алданский 15.58,6 5 Флегонтов Сандал 1996 Намский 16.03,8 6 Маедо Александр Амгинский 16.09,9 10000м, мужчины – 16 участников 1 Степанов Дмитрий 1991 Чурапчинский 32.43.2 2 Елисеев Дьулустан 1994 СВФУ-Чурапча 33.26,4 3 Варламов Альберт 1984 Таттинский 33.38,0 4 Маедо Александр 1983 Амгинский 33.39,1 5 Флегонтов Сандал 1996 СВФУ-Намский 33.46,3 6 Кучутов Николай 1985 Амгниский 35,23,0