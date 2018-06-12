Очередной рекорд Михаила Руфова!

Легкая атлетика республики в последние годы стабильно держится на высоком уровне: Сардаана Трофимова, Максим Афонин по толкании ядра имели реальные шансы участвовать на олимпийских Играх в Бразилии как чемпионы России, помешала политика. В этом году чемпионкой России по классическому марафону стала Сардаана Трофимова, по итогам прошлогоднего летнего чемпионата России г.Жуковский серебряным призером России является Максим Афонин, а Наталья Леонтьева на чемпионате страны финишировала четвертой на дистанции 3000 м с препятствиями с новым рекордом республики, 4-кратной чемпионкой России среди юниорок стала Диана Адасько, каждый раз обновляя рекорд республики по тройному прыжку среди женщин. Неоднократным победителем первенства России среди юношей в барьерном беге является воспитанник ДЮСШ-1 Якутска Даниил Лаврентьев.
И вот 9-10 июня на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского прошли чемпионат республики и Всероссийские соревнования на призы олимпийской чемпионки Марии Пинигиной. Около двухсот легкоатлетов из многих улусов и городов республики, в том числе из заполярных, вели борьбу за первенство. Конечно перенос срока Спортивных Игр народов РС (Я) в Амге на следующий год внес свою лепту на количество и результаты участников соревнования, тем не менее чемпионат увенчался новым рекордом республики с каждым стартом прогрессирующего Михаила Руфова (тренер М.Д. Пинигина) на дистанции 400 м с результатом 48,64 сек! Тем самым Михаил тренирующийся под руководством самой Марии Джумабаевны уже третий раз на этой дистанции обновил рекорд республики (первые два рекорда были обновлены в помещении) на стадионе. Прежний рекорд 48,73 сек, был установлен в 2014 году уроженцем г.Нерюнгри из г.Воронежа Сергеем Томиловым во время Спортивных Игр народов Якутии в с. Нам. Михаил на этом чемпионате также выиграл финальный забег на дистанции 200 м с результатом 22.04 сек, на этой дистанции рекорд того же Томилова 21,44 сек (05.06.2011 г.Ерино) пока устоял. Учитывая что в прошлом году на спартакиаде Манчаары Михаил в очном споре с нашими сильнейшими спринтерами Михаилом Жариным и Сергеем Чунаревым победил и на дистанции 100 м с результатом 10,79 сек, можно сказать что он одинаково силен на всех трех спринтерских дистанциях.
А здесь на чемпионате дистанцию 100 м выиграл без больших натуг Михаил Жарин с результатом 10.97 сек, а Руфов в этот день обновил рекорд на дистанции 400 м! Диана Адасько могла спокойно выиграть дистанции 100,200м прыжки в длину и тройной но не было никакой необходимости ей в канун чемпионата России так растранжирить свою энергию, и она как и прошлом году предпочла дистанцию 400 м где разыгрывался специальный приз Марии Джумабаевны и уверенно победила на этой дистанции увезя домой красивый чорон с изображением Марии Пинигиной.
Интересный финальный забег ожидался во второй день на дистанции 800 м между прошлогодним чемпионом республики Романом Щетниковым и экс-рекордсменом республики на этой дистанции Романом Алексеевым первый день буквально на последних метрах в рубке победившим Щетникова на дистанции 1500м. Большого интереса вызвало в этом финале и выход на старт после нескольких лет перерыва в связи с учебой за пределами республики двукратного призера спартакиады учащихся России 2013 года в г.Пенза Сергея Голя из Ленска, юношеские рекорды республики которого на дистанциях 800-1.52,22 и 1500 м-4.00,70 стоят на сегодня незыблемо, да и еще один финалист дистанции 800. призер ДВФО Иван Шергин из Амги тоже не был подарок. Однако быстрый, рекордный финал не получился, то ли бегуны слишком осторожничали следя друг за другом, то еще что-то. Победил Роман Щетников с дежурным результатом 2.01,50 сек, а Роман Алексеев вообще финишировавший лишь шестым(2.02,48 сек) буквально через считанные минуты в шведской эстафете стартовавший на 1 этапе на 800 м показал результат 1.59,00 вот поди и разберись!
Открытием чемпионата можно сказать Юлию Горбунову (2000 г.р) нанесшей поражение на дистанции 100 м чемпионке спартакиады Манчаары в Верхневилюйске Валентине Ивановой и на финале 200 метров буквально вырвавшей победу на финишной клетке у опытной Кыыдааны Собакиной. Кстати зимняя чемпионка республика в спринте Исмира Сабиева не участвовала из-за травмы. Вновь уверенно на дистанциях 1500 и 3000 м была верна себе неувядаемая Ирина Осипова, стремителен и легок был бег-полет недавнего юниора Николая Копырина показавшего мужчинам как надо бежать на дистанции 5000м, смело без страха и упрека вел бой молодой Айсен Васильев на дистанциях 1500 и 5000 метров, все ближе к пьедесталу почета подбираются стайеры из Амги и Намцев Александр Маедо и Сандал Флегонтов. Ходоки Геннадий Степанов и Саргылана Неустроева с каждым стартом набирая опыт становятся признанными лидерами в новой для нашей республики дисциплине в спортивной ходьбе.
Шесть лучших результатов чемпионата республики по легкой атлетике
9-10 июня 2018 года, стадион «Туймаада» имени Н.Н. Тарского
|М
|Фамилия, имя
|Г.р
|Команда
|Результат
|100 м женщины – 12 участниц
|1
|Горбунова Юлия
|2000
|Дюсш-1 Якутск
|12.83
|2
|Иванова Валентина
|1989
|В-Вилюйский
|12.99
|3
|Зиничева Татьяна
|1998
|Кобяйский
|13.17
|4
|Добрынина Дарья
|2003
|Дюсш-1 Якутск
|13.30
|5
|Саидова Екатерина
|2002
|Нерюнгри
|13.34
|6
|Стрюкова Екатерина
|1999
|Чурапчинский
|13.69
|100м мужчины – 21 участника
|1
|Жарин Михаил
|1987
|Амгинский
|10.97
|2
|Чунарев Сергей
|1996
|Якутск
|11.10
|3
|Иванов Валентин
|1991
|Ленск
|11.05
|4
|Суздалов Владислав
|1998
|Намский
|11.48
|5
|Петров Никита
|1997
|М-Кангаласский
|11.51
|5
|Чирков Юрий
|2000
|Дюсш-1 Якутск
|11.51
|3000м, женщины – 10 участниц
|1
|Осипова Ирина
|1983
|Якутск
|10.13,9
|2
|Белик Ирина
|1998
|Якутск
|10.42,1
|3
|Флегонтова Саргы
|1990
|Чурапчинский
|11.46,0
|4
|Харабынова Наталья
|1999
|В-Вилюйский
|12.00,8
|5
|Акимова Айталина
|1994
|Таттинский
|12.18,0
|6
|Стуканева Ксения
|2001
|Алдан
|12.21,6
|6
|Наумова Ольга
|1980
|Амгинский
|12.23,6
|5000м, женщины 4 участницы
|1
|Драгунова Екатерина
|1973
|Чурапчинский
|19.59,1
|2
|Попова мария
|1995
|Чурапчинский
|20.13,5
|3
|Флегонтова Саргылына
|1990
|Чурапчинский
|20.51.1
|4
|Доргуева Валентина
|1959
|Хангаласский
|22.15,7
|3 5000м, мужчины –14 участников
|1
|Копырин Николай
|1999
|Якутск
|15.28,6
|2
|Васильев Айсен
|1993
|Намский
|15.47,2
|3
|Варламов Альберт
|1983
|Таттинский
|15.58,4
|4
|Жирков Александр
|1994
|У-Алданский
|15.58,6
|5
|Флегонтов Сандал
|1996
|Намский
|16.03,8
|6
|Маедо Александр
|Амгинский
|16.09,9
|10000м, мужчины – 16 участников
|1
|Степанов Дмитрий
|1991
|Чурапчинский
|32.43.2
|2
|Елисеев Дьулустан
|1994
|СВФУ-Чурапча
|33.26,4
|3
|Варламов Альберт
|1984
|Таттинский
|33.38,0
|4
|Маедо Александр
|1983
|Амгинский
|33.39,1
|5
|Флегонтов Сандал
|1996
|СВФУ-Намский
|33.46,3
|6
|Кучутов Николай
|1985
|Амгниский
|35,23,0
|200м,женщины — 13 участниц
|1
|Горбунова Юлия
|2000
|Дюсш-1 Якутск
|26.59
|2
|Собакина Кыыдаана
|1998
|СВФУ-Чурапча
|26.67
|4
|Зиничева Татьяна
|1998
|Кобяйский
|27.21
|4
|Григорьева Пелагея
|1998
|В-Вилюйский
|27.48
|5
|Стрюкова Екатерина
|1998
|Чурапчинский
|28.27
|6
|Олесова Валерия
|Дюсш-4 Якутск
|200м, мужчины 16 участников
|1
|Руфов Михаил
|1996
|В-Вилюйск
|22.04
|2
|Чунарев Сергей
|1996
|СВФУ
|22.49
|3
|Чирков Юрий
|2000
|Дюсш-1 Якутск
|22.92
|4
|Филиппов Петр
|1999
|М-Кангаласский
|23.31
|5
|Будищев Максим
|2001
|Дюсш-1 Якутск
|23.46
|6
|Суздалов Владислав
|1998
|Намский
|23.71
|400м мужчины — 17 участников
|1
|Руфов Михаил
|1996
|В-Вилюйский
|48.64н.р.р
|2
|Голь Сергей
|1996
|Ленск
|50.41
|3
|Шергин Иван
|Амгинский
|50.88
|4
|Остапов Александар
|1993
|Ленск
|51.39
|5
|Будищев Максим
|2001
|Дюсш-1 Якутск
|51.94
|6
|Шелопугин Артем
|1995
|Нерюнгри
|52.14
|400м женщины –12 участниц
|1
|Адасько Диана
|1998
|Якутск
|58,47
|2
|Макарова Марианна
|1992
|Чурапчинский
|1.01,27
|3
|Григорьева Пелагея
|1998
|В-Вилюйский
|1.02,51
|4
|Курчатова Ольга
|1996
|СВФУ
|1.03,51
|5
|Сотникова Екатерина
|2001
|Олекминский
|1.04,25
|6
|Ляшкевич Татьяна
|2001
|Дюсш-1 Якутск
|1.04,85
|800м, женщины – 7 участниц
|1
|Тартакынова Диана
|1989
|В_Вилюйский
|2.20,58
|2
|Макарова Марианна
|1992
|Чурапчинский
|2.22,15
|3
|Курчатова Ольга
|1996
|СВФУ
|2.26,84
|4
|Афанасьева Кристина
|1999
|Якутск-ШВСМ
|2.32,81
|5
|Сентизова Ольга
|1993
|Вилюйск
|2.33,71
|6
|Захарова Ульяна
|1998
|Якутск
|2.34,76
|800м, мужчины – 12 участников
|1
|Щетников Роман
|1983
|Нерюнгри
|2.01,50
|2
|Филиппов Александр
|1990
|Нерюнгри
|2.01,80
|3
|Колодезников Иннокентий
|1997
|У-Алданский
|2.01.85
|4
|Шергин Иван
|Амгинский
|2.01,96
|5
|Алексеев Сергей
|1999
|Якутск
|2.02,24
|6
|Алексеев Роман
|1990
|Амгинский
|2.02,48
|1500м, женщины – 9 участниц
|1
|Осипова Ирина
|1983
|Якутск
|4.45,3
|2
|Белик Ирина
|1998
|ШВСМ-СВФУ
|4.48,8
|3
|Афанасьева Кристина
|1999
|ШВСМ-СВФУ
|5.11,1
|4
|Сентизова Ольга
|1993
|Вилюйск
|5.23,9
|5
|Харабынова Наталья
|1999
|В-Вилюйский
|5.24,0
|6
|Стуканева Ксения
|2001
|Алдан
|5.52,9
|1500м, мужчины – 21 участников
|1
|Алексеев Роман
|1990
|Амгинский
|4.09,2
|2
|Щетников Роман
|1953
|Нерюнгри
|4.09,7
|3
|Васильев Айсен
|1993
|Намский
|4.11,0
|4
|Бурнашев Митрослав
|1996
|СВФУ-У-Алданский
|4.14,8
|5
|Филиппов Александр
|1990
|Нерюнгри
|4.14,8
|6
|Колодезников Иннокентий
|1997
|У-Алданский
|4.16,8
|Спортивная ходьба 5000м, женщины – 2 участницы
|1
|Неустроева Саргылана
|1991
|СВФУ-ШВСМ
|25.01,6
|2
|Семенова Сардаана
|1993
|СВФУ
|29.44,0
|Спортивная ходьба 3000м, мужчины – 4 участника
|1
|Степанов Геннадий
|1996
|ЯГСГ-ШВСМ
|22.36,6
|2
|Сивцев Саян
|1994
|СВФУ-ШВСМ
|24.03,5
|3
|Егоров Уйусхан
|1999
|СВФУ-ШВСМ
|24.36,1
|4
|Тум-Фа Ли Марк
|2003
|Дюсш-5 Якутск
|28.43,1
|100м с барьерами, девушки 2 участницы
|1
|Кальченко Ирина
|1997
|Ленск
|16.23
|2
|Матвеева Анжелина
|2002
|Дюсш-4 Якутск
|21.82
|Прыжки в длину, женщины – 8 участниц
|1
|Заварухина Анастасия
|2001
|Дюсш-1 Якутск
|5.43
|2
|Трофимова Ольга
|2001
|Дюсш-1 Якутск
|4.92
|3
|МачаховаАина
|1990
|Верхневилюйский
|4.84
|4
|СалышеваАйыына
|2002
|У-Алданский
|4.75
|5
|Ярыгина Ксения
|2004
|Дюсш-1 Якутск
|4.73
|6
|Кобякова Юлия
|1994
|СВФУ-Амгинский
|4.53
|Прыжки в длину, мужчины – 19 участников
|1
|Филиппов Петр
|1999
|М-Кангаласский
|6.72
|2
|Скрябин Игорь
|1993
|М-Кангаласский
|6.72
|3
|Дмитриев Яков
|1996
|СВФУ-Кобяйский
|6.69
|4
|Алексеев Владислав
|1992
|В-Вилюйский
|6.53
|5
|Лавров Ньургун
|Чурапчинский
|6.33
|6
|Ильин Еремей
|1989
|Намский
|6.10
|Прыжки тройной, женщины – 9 участниц
|1
|Заварухина Анастасия
|2001
|Дюсш-1 Якутск
|11.48
|2
|Трофимова Ольга
|2001
|Дюсш-1 Якутск
|10.70
|3
|Кобякова Юлия
|1994
|СВФУ-Амгинский
|10.64
|4
|Ярыгина Ксения
|2004
|Дюсш-1, Якутск
|10.61
|5
|Шадрина Алика
|2002
|Момский
|10.51
|6
|Агафонова Елизавета
|2002
|Дюсш-1 Якутск
|10.30
|Прыжки тройной, мужчины – 14 участников
|1
|Скрябин Игорь
|1993
|М-Кангаласский
|14.37
|2
|Дмитриев Яков
|1996
|СВФУ-Кобяский
|13.96
|3
|Тастыгин Алексей
|1996
|М-Кангаласский
|13.75
|4
|Алексеев Владислав
|1992
|В-Вилюйский
|13.64
|5
|Максимов Алексей
|2003
|М-Кангаласский
|13.39
|6
|Поскачин Вадим
|1999
|Вилюйский
|13.24
|Прыжки в высоту, женщины — 3 участницы
|1
|Агафонова Елизавета
|2002
|Якутск
|1.50
|2
|Колесникова Анастасия
|2002
|Кобяйский
|1.45
|3
|Ярыгина Ксения
|2004
|Якутск
|1.30
|Прыжки в высоту, мужчины 3 участника
|1
|Симонов Никита
|2002
|Алдан
|1.85
|2
|Дербенев Владислав
|2003
|Алдан
|1.70
|3
|Григорьев Павел
|2004
|Дюсш-1 Якутск
|1.55
|Шведская эстафета 8000+400+200+100м, 4 женские команды
|Осипова Ирина, Тартакынова Диана, Добрынина Дарья, Горбунова Юлия,
|Якутск.
|4.05,57
|Луковцева Алена, Макарова Марианна, Собакина Кыыдаана, Стрюкова Екатерина
|Чурапчинский
|4.10,50
|Афанасьева Кристина, Курчатова Ольга, Захарова Ульяна, Кобякова Юлия
|СВФУ
|4.17,59
|Шведская эстафета 800+400+200+100м, 6 мужских команд
|Остапов Александр, Голь Сергей, Иванов Валентин, Захватов Данил
|Ленск
|3.25.66
|Алексеев Роман, Шергин Иван, Филиппов Айаал, ШамшитдиновЭрлан
|Амгинсикй
|3.28.01
|Кисиляхов Николай, Руфов Михаил, ПоскачинВадим,Алексеев Владислав
|В-Вилюйский
|3.28,58