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Спорт
12 июня 2018, 10:03
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Очередной рекорд Михаила Руфова!

Легкая атлетика республики в последние годы стабильно держится на высоком уровне: Сардаана Трофимова, Максим Афонин по толкании ядра  имели реальные шансы участвовать на олимпийских Играх в Бразилии как чемпионы России, помешала политика. В этом году чемпионкой России по классическому марафону стала Сардаана Трофимова, по итогам прошлогоднего летнего чемпионата России г.Жуковский серебряным призером России является Максим Афонин, а Наталья Леонтьева на чемпионате страны финишировала четвертой на дистанции 3000 м с препятствиями с новым рекордом республики, 4-кратной чемпионкой России среди юниорок стала Диана Адасько, каждый раз обновляя рекорд республики по тройному прыжку среди женщин. Неоднократным победителем первенства России среди юношей в барьерном беге является воспитанник ДЮСШ-1 Якутска Даниил Лаврентьев.

И вот 9-10 июня на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского  прошли чемпионат республики и  Всероссийские соревнования на призы олимпийской чемпионки Марии Пинигиной. Около двухсот легкоатлетов из многих улусов и городов республики, в том числе из заполярных, вели борьбу за первенство. Конечно перенос срока Спортивных Игр народов РС (Я) в Амге на следующий год внес свою лепту на количество и результаты участников соревнования, тем не менее чемпионат увенчался новым рекордом республики с каждым стартом прогрессирующего Михаила Руфова (тренер М.Д. Пинигина) на дистанции 400 м с результатом 48,64 сек! Тем самым Михаил тренирующийся под руководством самой Марии Джумабаевны уже третий раз на этой дистанции обновил рекорд республики (первые два рекорда были обновлены в помещении) на стадионе. Прежний рекорд 48,73 сек, был установлен в 2014 году уроженцем г.Нерюнгри  из г.Воронежа Сергеем Томиловым во время Спортивных Игр народов Якутии в с. Нам. Михаил на этом чемпионате также выиграл финальный забег на дистанции 200 м с результатом 22.04 сек, на этой дистанции рекорд того же Томилова 21,44 сек (05.06.2011 г.Ерино) пока устоял. Учитывая что в прошлом году на спартакиаде Манчаары Михаил в очном споре с нашими сильнейшими спринтерами Михаилом Жариным и Сергеем Чунаревым победил и на дистанции 100 м с результатом 10,79 сек, можно сказать что он одинаково силен на всех трех спринтерских дистанциях.

А здесь на чемпионате дистанцию 100 м выиграл без больших натуг Михаил Жарин с результатом 10.97 сек,  а Руфов в этот день обновил рекорд на дистанции 400 м! Диана Адасько могла спокойно выиграть дистанции 100,200м прыжки в длину и тройной но не было  никакой необходимости ей в канун чемпионата России так растранжирить свою энергию, и она как и прошлом году предпочла дистанцию 400 м где разыгрывался специальный приз Марии Джумабаевны и уверенно победила на этой дистанции увезя домой красивый чорон с изображением Марии Пинигиной.

Интересный финальный забег ожидался во второй день на дистанции 800 м между прошлогодним чемпионом республики Романом Щетниковым и экс-рекордсменом республики на этой дистанции Романом Алексеевым первый день буквально на последних метрах в рубке победившим Щетникова на дистанции 1500м. Большого интереса вызвало в этом финале и выход на старт после нескольких лет перерыва в связи с учебой за пределами республики двукратного призера спартакиады учащихся России 2013 года в г.Пенза Сергея Голя из Ленска, юношеские рекорды республики которого на дистанциях 800-1.52,22 и 1500 м-4.00,70 стоят на сегодня незыблемо, да и еще один финалист дистанции 800. призер ДВФО Иван Шергин из Амги тоже не был подарок. Однако быстрый, рекордный финал не получился, то ли бегуны слишком осторожничали следя друг за другом, то еще что-то. Победил Роман Щетников с дежурным результатом 2.01,50 сек, а Роман Алексеев вообще финишировавший лишь шестым(2.02,48 сек) буквально через считанные минуты в шведской эстафете стартовавший на 1 этапе на 800 м показал результат 1.59,00 вот поди и разберись!

Открытием чемпионата можно сказать Юлию Горбунову (2000 г.р) нанесшей поражение на дистанции 100 м чемпионке спартакиады Манчаары в Верхневилюйске Валентине Ивановой и на финале 200 метров буквально вырвавшей победу на финишной клетке у опытной Кыыдааны Собакиной. Кстати зимняя чемпионка республика в спринте Исмира Сабиева не участвовала из-за травмы. Вновь уверенно на дистанциях 1500 и 3000 м была верна себе неувядаемая Ирина Осипова, стремителен и легок был бег-полет недавнего юниора Николая Копырина показавшего мужчинам как надо бежать   на дистанции 5000м, смело без страха и упрека вел бой  молодой Айсен Васильев на дистанциях 1500 и 5000 метров, все ближе к пьедесталу почета подбираются стайеры из Амги и Намцев Александр Маедо и Сандал Флегонтов. Ходоки Геннадий Степанов и Саргылана Неустроева с каждым стартом набирая опыт становятся признанными лидерами в новой для нашей республики дисциплине в спортивной ходьбе.

Шесть лучших результатов чемпионата республики по легкой атлетике

9-10 июня 2018 года, стадион «Туймаада» имени Н.Н. Тарского

М Фамилия, имя Г.р Команда Результат
    100 м женщины – 12 участниц
1 Горбунова Юлия 2000 Дюсш-1 Якутск 12.83
2 Иванова Валентина 1989 В-Вилюйский 12.99
3 Зиничева Татьяна 1998 Кобяйский 13.17
4 Добрынина Дарья 2003 Дюсш-1 Якутск 13.30
5 Саидова Екатерина 2002 Нерюнгри 13.34
6 Стрюкова Екатерина 1999 Чурапчинский 13.69
    100м мужчины – 21 участника
1 Жарин Михаил 1987 Амгинский 10.97
2 Чунарев Сергей 1996 Якутск 11.10
3 Иванов Валентин 1991 Ленск 11.05
4 Суздалов Владислав 1998 Намский 11.48
5 Петров Никита 1997 М-Кангаласский 11.51
5 Чирков Юрий 2000 Дюсш-1 Якутск 11.51
   3000м, женщины – 10 участниц
1 Осипова Ирина 1983 Якутск 10.13,9
2 Белик Ирина 1998 Якутск 10.42,1
3 Флегонтова Саргы 1990 Чурапчинский 11.46,0
4 Харабынова Наталья 1999 В-Вилюйский 12.00,8
5 Акимова Айталина 1994 Таттинский 12.18,0
6 Стуканева Ксения 2001 Алдан 12.21,6
6 Наумова Ольга 1980 Амгинский 12.23,6
           5000м, женщины 4 участницы
1 Драгунова Екатерина 1973 Чурапчинский 19.59,1
2 Попова мария 1995 Чурапчинский 20.13,5
3 Флегонтова Саргылына 1990 Чурапчинский 20.51.1
4 Доргуева Валентина 1959 Хангаласский 22.15,7
3   5000м, мужчины –14 участников
1 Копырин Николай 1999 Якутск 15.28,6
2 Васильев Айсен 1993 Намский 15.47,2
3 Варламов Альберт 1983 Таттинский 15.58,4
4 Жирков Александр 1994 У-Алданский 15.58,6
5 Флегонтов Сандал 1996 Намский 16.03,8
6 Маедо Александр   Амгинский 16.09,9
   10000м, мужчины – 16 участников
1 Степанов Дмитрий 1991 Чурапчинский 32.43.2
2 Елисеев Дьулустан 1994 СВФУ-Чурапча 33.26,4
3 Варламов Альберт 1984 Таттинский 33.38,0
4 Маедо Александр 1983 Амгинский 33.39,1
5 Флегонтов Сандал 1996 СВФУ-Намский 33.46,3
6 Кучутов Николай 1985 Амгниский 35,23,0

 

      200м,женщины — 13 участниц
1 Горбунова Юлия 2000 Дюсш-1 Якутск 26.59
2 Собакина Кыыдаана 1998 СВФУ-Чурапча 26.67
4 Зиничева Татьяна 1998 Кобяйский 27.21
4 Григорьева Пелагея 1998 В-Вилюйский 27.48
5 Стрюкова Екатерина 1998 Чурапчинский 28.27
6 Олесова Валерия   Дюсш-4 Якутск  
          200м, мужчины 16 участников
1 Руфов Михаил 1996 В-Вилюйск 22.04
2 Чунарев Сергей 1996 СВФУ 22.49
3 Чирков Юрий 2000 Дюсш-1 Якутск 22.92
4 Филиппов Петр 1999 М-Кангаласский 23.31
5 Будищев Максим 2001 Дюсш-1 Якутск 23.46
6 Суздалов Владислав 1998 Намский 23.71
       400м мужчины — 17 участников
1 Руфов Михаил 1996 В-Вилюйский 48.64н.р.р
2 Голь Сергей 1996 Ленск 50.41
3 Шергин Иван   Амгинский 50.88
4 Остапов Александар 1993 Ленск 51.39
5 Будищев Максим 2001 Дюсш-1 Якутск 51.94
6 Шелопугин Артем 1995 Нерюнгри 52.14
      400м женщины –12  участниц
1 Адасько Диана 1998 Якутск 58,47
2 Макарова Марианна 1992 Чурапчинский 1.01,27
3 Григорьева Пелагея 1998 В-Вилюйский 1.02,51
4 Курчатова Ольга 1996 СВФУ 1.03,51
5 Сотникова Екатерина 2001 Олекминский 1.04,25
6 Ляшкевич Татьяна 2001 Дюсш-1 Якутск 1.04,85
     800м, женщины – 7 участниц
1 Тартакынова Диана 1989 В_Вилюйский 2.20,58
2 Макарова Марианна 1992 Чурапчинский 2.22,15
3 Курчатова Ольга 1996 СВФУ 2.26,84
4 Афанасьева Кристина 1999 Якутск-ШВСМ 2.32,81
5 Сентизова Ольга 1993 Вилюйск 2.33,71
6 Захарова Ульяна 1998 Якутск 2.34,76
   800м, мужчины – 12 участников
1 Щетников Роман 1983 Нерюнгри 2.01,50
2 Филиппов Александр 1990 Нерюнгри 2.01,80
3 Колодезников Иннокентий 1997 У-Алданский 2.01.85
4 Шергин Иван   Амгинский 2.01,96
5 Алексеев Сергей 1999 Якутск 2.02,24
6 Алексеев Роман 1990 Амгинский 2.02,48
      1500м, женщины – 9 участниц
1 Осипова Ирина 1983 Якутск 4.45,3
2 Белик Ирина 1998 ШВСМ-СВФУ 4.48,8
3 Афанасьева Кристина 1999 ШВСМ-СВФУ 5.11,1
4 Сентизова Ольга 1993 Вилюйск 5.23,9
5 Харабынова Наталья 1999 В-Вилюйский 5.24,0
6 Стуканева Ксения 2001 Алдан 5.52,9
      1500м, мужчины – 21  участников
1 Алексеев Роман 1990 Амгинский 4.09,2
2 Щетников Роман 1953 Нерюнгри 4.09,7
3 Васильев Айсен 1993 Намский 4.11,0
4 Бурнашев Митрослав 1996 СВФУ-У-Алданский 4.14,8
5 Филиппов Александр 1990 Нерюнгри 4.14,8
6 Колодезников Иннокентий 1997 У-Алданский 4.16,8
     Спортивная ходьба 5000м, женщины – 2 участницы
1 Неустроева Саргылана 1991 СВФУ-ШВСМ 25.01,6
2 Семенова Сардаана 1993 СВФУ 29.44,0
     Спортивная ходьба 3000м, мужчины – 4 участника
1 Степанов Геннадий 1996 ЯГСГ-ШВСМ 22.36,6
2 Сивцев Саян 1994 СВФУ-ШВСМ 24.03,5
3 Егоров Уйусхан 1999 СВФУ-ШВСМ 24.36,1
4 Тум-Фа Ли Марк 2003 Дюсш-5 Якутск 28.43,1
          100м с барьерами, девушки 2 участницы
1 Кальченко Ирина 1997 Ленск 16.23
2 Матвеева Анжелина 2002 Дюсш-4 Якутск 21.82
  Прыжки в длину, женщины – 8 участниц
1 Заварухина Анастасия 2001 Дюсш-1 Якутск 5.43
2 Трофимова Ольга 2001 Дюсш-1 Якутск 4.92
3 МачаховаАина 1990 Верхневилюйский 4.84
4 СалышеваАйыына 2002 У-Алданский 4.75
5 Ярыгина Ксения 2004 Дюсш-1 Якутск 4.73
6 Кобякова Юлия 1994 СВФУ-Амгинский 4.53
    Прыжки в длину, мужчины – 19 участников
1 Филиппов Петр 1999 М-Кангаласский 6.72
2 Скрябин Игорь 1993 М-Кангаласский 6.72
3 Дмитриев Яков 1996 СВФУ-Кобяйский 6.69
4 Алексеев Владислав 1992 В-Вилюйский 6.53
5 Лавров Ньургун   Чурапчинский 6.33
6 Ильин Еремей 1989 Намский 6.10
     Прыжки тройной, женщины – 9 участниц
1 Заварухина Анастасия 2001 Дюсш-1 Якутск 11.48
2 Трофимова Ольга 2001 Дюсш-1 Якутск 10.70
3 Кобякова Юлия 1994 СВФУ-Амгинский 10.64
4 Ярыгина Ксения 2004 Дюсш-1, Якутск 10.61
5 Шадрина Алика 2002 Момский 10.51
6 Агафонова Елизавета 2002 Дюсш-1 Якутск 10.30
     Прыжки тройной, мужчины – 14 участников
1 Скрябин Игорь 1993 М-Кангаласский 14.37
2 Дмитриев Яков 1996 СВФУ-Кобяский 13.96
3 Тастыгин Алексей 1996 М-Кангаласский 13.75
4 Алексеев Владислав 1992 В-Вилюйский 13.64
5 Максимов Алексей 2003 М-Кангаласский 13.39
6 Поскачин Вадим 1999 Вилюйский 13.24
     Прыжки в высоту, женщины — 3 участницы
1 Агафонова Елизавета 2002 Якутск 1.50
2 Колесникова Анастасия 2002 Кобяйский 1.45
3 Ярыгина Ксения 2004 Якутск 1.30
      Прыжки в высоту, мужчины 3 участника
1 Симонов Никита 2002 Алдан 1.85
2 Дербенев Владислав 2003 Алдан 1.70
3 Григорьев Павел 2004 Дюсш-1 Якутск 1.55
      Шведская эстафета  8000+400+200+100м, 4 женские команды
 Осипова Ирина, Тартакынова Диана, Добрынина Дарья, Горбунова Юлия, Якутск. 4.05,57
Луковцева Алена, Макарова Марианна, Собакина Кыыдаана, Стрюкова Екатерина Чурапчинский 4.10,50
Афанасьева Кристина, Курчатова Ольга, Захарова Ульяна, Кобякова Юлия СВФУ 4.17,59
      Шведская эстафета 800+400+200+100м, 6 мужских команд
Остапов Александр, Голь Сергей, Иванов Валентин, Захватов Данил Ленск 3.25.66
Алексеев Роман, Шергин Иван, Филиппов Айаал, ШамшитдиновЭрлан Амгинсикй 3.28.01
Кисиляхов Николай, Руфов Михаил, ПоскачинВадим,Алексеев Владислав В-Вилюйский 3.28,58

 

Источник: Иннокентий Птицын, фото автора.
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