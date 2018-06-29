Очередной депутат лишился мандата

Прокуратура Анабарского района провела проверку предоставления депутатами представительных органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Установлено, что одним депутатом районного Совета депутатов МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения ею не представлены также на своих несовершеннолетних детей, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
По результатам проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия.
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