Очередной депутат лишился мандата

Прокуратура Анабарского района провела проверку предоставления депутатами представительных органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что одним депутатом районного Совета депутатов МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения ею не представлены также на своих несовершеннолетних детей, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия.