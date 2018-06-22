Очередное творение экс-президента Штырова

Не так давно увидело свет новое издание – Вячеслав Штыров «Арктика и Дальний Восток. Величие проектов».

В книге небольшого, удобного для чтения формата на 283 страницах опубликованы программные статьи, выступления второго Президента Республики Саха (Якутия), сенатора Вячеслава Штырова.

В предисловии к книге указано, что автор дает развернутую программу перехода России к интенсивному развитию, анализирует экономическую и геополитическую ситуацию в мире в связи с новыми реалиями. Основное место в издании Вячеслав Штыров уделяет вопросам развития крупных макрорегионов – Арктики и Дальнего Востока. Однако в ней нашлось место также анализу ситуации, сложившейся на границе нашего государства с Японией. Отдельное интервью с сенатором повествует о Якутии, ее развитии и перспективах. Есть блок, посвященный проблемам региональной авиации. А начинается книга с масштабной аналитической статьи «От программы упадка – к программе развития». В ней Вячеслав Штыров дает оценку сложившейся экономической ситуации в России и предлагает конкретный набор мер, которые позволят преодолеть процесс стагнации в экономике и выйти на новые технологические рубежи.

«Многие предложения автора уже реализованы. Но впереди – огромная работа», — говорится в предисловии.

Книга выпущена издательством «Книжный мир» в серии «Коллекция Изборского клуба». Издание адресовано широкому кругу читателей.

«Изборский клуб» — сообщество известных экспертов преимущественно консервативного толка, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан группой российских интеллектуалов в сентябре 2012 года во время празднования 1150-летия города Изборск.