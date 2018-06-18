Назначен очередной министр

Врио главы Якутии Айсен Николаев поделился в своем твиттере очередным кадровым назначением:
Министр внешних связей Республики Саха (Якутия) — Кириллин Гаврил Витальевич
Напомним, что Гаврил Кириллин с 2012 по настоящее время работал начальником отдела внешних связей администрации Якутска. То есть, в АГиП он пришел тоже с Айсеном Николаевым.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
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