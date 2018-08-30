Очередное ДТП с пьяными: 46-летняя женщина опрокинула авто на Покровском тракте

В тот же день около полудня на 21 км. Покровского тракта города Якутска 46-летняя женщина, следуя со стороны п. Табага в сторону города, не выдержав безопасную скорость движения, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства на крышу.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи диагностировала у автомобилистки компрессионный перелом позвонка и ушиб головы. Освидетельствование выявило недопустимый к управлению результат – 1,52 мг/л алкоголя.

В момент ДТП женщина в салоне автомобиля находилась одна, права управления транспортными средствами не имеет, от дачи объяснения отказалась.