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21 августа 2018, 3:33
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Очередное ЧП в ЖКХ? На этот раз в Жилинде

По непроверенной информации, 20 августа примерно в 16.45 в селе Жилинда Оленекского улуса произошло возгорание бензовоза ЗИЛ-131. Происшествие случилось при сливе газоконденсатного топлива с емкости на нефтебазе ГУП «ЖКХ РС (Я)», сообщает наш источник в Оленекском улусе.
В результате возгорания огнем уничтожен бензовоз и емкость на 25 кубических метров. Лишь благодаря оперативным действиям персонала нефтебазы огонь не распространился по складу топлива.
Сообщается, что при пожаре пострадал водитель 1979 г.р. Из Удачного вылетел вертолет на санзадание. Состояние потерпевшего крайне тяжелое, его должны доставить до Оленька, уточняет источник. Возможно ли дальше транспортировать пострадавшего в Якутск – пока не известно.

Аварии с пострадавшими, а то и с человеческими жертвами регулярно случаются в сфере ЖКХ республики.


Напомним, что 29 февраля прошлого года в котельной «Гимназия» Чурапчи произошел взрыв, при котором пострадал 66-летний оператор. В шоковом состоянии с ожогами 75 процентов тела он был доставлен в хирургическое отделение Чурапчинской райбольницы. 1 марта пострадавшего госпитализировали санрейсом в Якутск. После длительного лечения пострадавший скончался.


SakhaLife сообщал, что 7 января с.г. при странных обстоятельствах получил серьезную травму 24-летний гастарбайтер Х. ЖОВЛИЕВ из Таджикистана. Он год проработал оператором котельной в п. Теплый ключ, который обслуживает Томпонский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)». Позже Жовлиев был доставлен в Якутск вертолетом санавиации, и помещен в Центр экстренной медицинской помощи – Республиканскую больницу №2, где ему ампутировали ногу ниже колена.


27 января с.г. в результате взрыва произошел пожар в котельной села Бердигестях Горного улуса, где оператор от полученных травм скончался на месте. Анатолий НИКОЛАЕВ проработал в сфере ЖКХ более 25 лет. Авария повлекла смерть и крупный ущерб. В Горном был введен режим ЧС, 66 домов остались без тепла в разгар якутской зимы, жители были эвакуированы.

И вот, поступила информация о том, что 20 августа пострадал водитель, уничтожены бензовоз и емкость при пожаре в нефтебазе ГУП «ЖКХ РС (Я) в Жилинде Оленекского улуса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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