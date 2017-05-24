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24 мая 2017, 11:29
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Очередная яркая победа якутянки в Адыгеи!

Четырехкратная победительница первенств России среди девушек по легкой атлетике Диана АДАСЬКО (на фото в центре)  в этом году выигравшая первенство России и среди юниорок и его тренер П.А. Нечаев продолжают удивлять специалистов центральных регионов своими яркими победами.

22-23 мая в г. Майкоп (Адыгея), наша радость и надежда, «принцесса» нашей «королевы спорта» как называют легкую атлетику только второй раз выступающая  в юниорском возрасте   с новым рекордом республики  13 м 31 стала победительницей Всероссийских соревнований среди УОР, ЦСП (СДЮСШОР, СШОР), ДЮСШ(СШ)(юниоры и юниорки до 20лет) по тройному прыжку.

Тем самым она обновила рекорд республики  Любовь Ялиной установленный в 2010 году в г. Саранске  соавтором которого она стала в этом году.

Напомню , как это было, 5 февраля в г. Новочебоксары, она впервые выступая в юниорском возрасте  в последней шестой попытке по тройному прыжку с личным рекордом 13 м 09 см вырвала победу у лидировавших до этого москвичек в первенстве России  среди юниорок (1998-99 г.р), оставив тем самым позади  14 соперниц  больше половины которых были старше ее на год!

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Источник: Иннокентий Птицын.
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