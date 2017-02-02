Очередная «утка» Whatsapp вводит в заблуждение собственников многоквартирных домов

Якутяне в популярном мессенджере Whatsapp получили сообщения о том, что якобы определение Верховного Суда РФ №57-АПГ14-2 от 4 июня 2014 года плата для собственников жилья не является обязательной. Информация, поступающая по мессенджеру Whatsapp, в очередной раз вводит людей в заблуждение. Аналогичное сообщение «гуляет» на просторах Whatsapp и других регионов страны. Мы предполагаем, что этот слух пошел в связи с повышением размера взносов на капремонт. Автор этой картинки, оставшийся неизвестным, выдернул из решения Верховного Суда всего лишь одну фразу.

Увы, в случае с соцсетями всю подаваемую информацию нужно перепроверять. Чтение судебных актов — весьма специфическое занятие. Неподготовленный человек не всегда может правильно его понять и уловить суть.

Поясняем, что согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 57-АПГ14-2, Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрено в открытом судебном заседании дело по заявлению собственника о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим Закона Белгородской области от 31 января 2013 года «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» по апелляционной жалобе собственника на решение Белгородского областного суда от 10 февраля 2014 года.

Определением решение Белгородского суда от 10 февраля 2014 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба собственника — без удовлетворения, таким образом, оспариваемый собственником Закон Белгородской области не был признан противоречащим федеральному законодательству, обязанность собственников по оплате взносов на капитальный ремонт Верховным Судом Российской Федерации отменена не была.

Согласно другому Определению Верховного Суда Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 57-ПАГ14-3, по аналогичной апелляционной жалобе, суд признал правомерным, что на собственника помещения в многоквартирном доме на федеральном уровне возложена обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт, апелляционную жалобу собственника Верховный Суд Российской Федерации также оставил без удовлетворения.

Конституционный суд РФ 12 апреля 2016 года огласил постановление по запросу от группы депутатов, которые усомнились в законности системы сбора с граждан взносов на капремонт. По мнению депутатов, схема «общего котла» нарушает права граждан, поскольку собранные с них деньги могут использоваться произвольно и на ремонт вовсе не их домов.

Конституционный суд признал: все законно. «Система «общего котла» сама по себе не противоречит Конституции, поскольку позволяет быстро аккумулировать средства для неотложного проведения работ в аварийных зданиях», — говорится в сообщении суда.

Наряду с данным сообщением распространяется фотография бывшего руководителя Фонда капремонта ХМАО с указанием годового размера заработной платы изображенного. Правительство ХМАО 5 февраля 2016 годя приняло решение об увольнении гендиректора Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сергея Макарова. Так что Макаров расплату за зарплату получил сполна.

Вокруг вопроса капремонта было много политических спекуляций, которые вводили граждан в смятение. Мы уверены, что жители нашей республики понимают, что решение Конституционного суда, ставит в этом вопросе точку, — прокомментировал ситуацию Леонид Шибаев – Генеральный директор Фонда капительного ремонта многоквартирных домов республики.

«Вообще мы за то, чтобы дома открывали «спецсчета» и сами распоряжались своими деньгами на капремонт, мы надеемся, что к 2020 году таких домов будет больше. Об этом мы постоянно информируем собственников, кому выгодно открывать спецсчета, а кому лучше оставаться на «общем котле», поясняя и разъясняя жильцам о том, что те дома, у которых уже сегодня крыша течет, они же 30 лет будут деньги на ремонт на спецсчете копить. И тут не обойтись без своеобразной «кассы взаимопомощи», я не вижу в этом противоречия ни Конституции, ни здравому смыслу» — отметил Леонид Шибаев.

Напомним, что собственники жилья могут выбирать между двумя способами сбора денег на капремонт. Первая — деньги перечисляются на счет регионального оператора, а дома ремонтируются из этой «общей кассы» по очереди, в соответствии с утвержденной региональными властями программой (эта схема используется «по умолчанию», если жители не провели у себя собрания, и именно ее законность оспаривалась через Конституционный суд). Второй вариант — открыть, по решению общего собрания собственников жилья, на дом спецсчет. Тогда собранные деньги пойдут на капремонт именно этого конкретного дома.