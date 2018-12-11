Очередная победа якутского фильма на кинофестивале стран Арктики

Фильм режиссера Эдурада Новикова «Царь – птица» получил специальный приз II Международный кинофестиваля стран Арктики «Arctic open». Об этом сообщает телеканал «Якутия 24». Так же диплом «За уникальный актерский дуэт» получили якутяне Зоя Попова и Степан Петров. II Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» прошел в Архангельске. Его идея — — объединить кинематографистов стран Арктического бассейна, познакомить зрителей с выдающимися достижениями кинематографистов восьми арктических стран — обладательниц богатой кинематографической культуры. Кинофестиваль стал победителем первого конкурса 2018 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а так же поддержан министерством культуры Архангельской области. Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/film- %C2%ABczar-%E2%80%93-pticza%C2%BB-udostoen-speczpriza-kinofestivalya-stran-arktiki

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