Очередная победа якутского фильма на кинофестивале стран Арктики

Фильм режиссера Эдурада Новикова «Царь – птица» получил специальный приз II Международный кинофестиваля стран Арктики «Arctic open». Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».
Так же диплом «За уникальный актерский дуэт» получили якутяне Зоя Попова и Степан Петров.
II Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» прошел в Архангельске. Его идея — — объединить кинематографистов стран Арктического бассейна, познакомить зрителей с выдающимися достижениями кинематографистов восьми арктических стран — обладательниц богатой кинематографической культуры.
Кинофестиваль стал победителем первого конкурса 2018 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а так же поддержан министерством культуры Архангельской области.