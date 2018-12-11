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Культура & Образование
10 декабря 2018, 21:07
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Очередная победа якутского фильма на кинофестивале стран Арктики

Фильм режиссера Эдурада Новикова «Царь – птица» получил специальный приз II Международный кинофестиваля стран Арктики «Arctic open». Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

Так же диплом «За уникальный актерский дуэт» получили якутяне Зоя Попова и Степан Петров.

II Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» прошел в Архангельске. Его идея —  — объединить кинематографистов стран Арктического бассейна, познакомить зрителей с выдающимися достижениями кинематографистов восьми арктических стран — обладательниц богатой кинематографической культуры.

Кинофестиваль стал  победителем первого  конкурса 2018 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  а так же поддержан министерством культуры Архангельской области.

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/film-%C2%ABczar-%E2%80%93-pticza%C2%BB-udostoen-speczpriza-kinofestivalya-stran-arktiki
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