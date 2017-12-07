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Происшествия
7 декабря 2017, 11:20
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Очередная махинация при распоряжении земельными участками

Расследуется возбужденное по материалам прокурорской проверки уголовное дело о незаконном предоставлении земельного участка.

Прокуратура республики провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при распоряжении земельными участками на территории ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия).

В ходе проверки выявлен факт незаконного принятия решения должностным лицом о предоставлении земельного участка в аренду под индивидуальное жилищное строительство своему родному отцу.

Установлено, что начальником отдела муниципального казенного учреждения в ходе исполнения должностных полномочий при рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка инвалиду 3 группы, незаконно согласовано предоставление ему земельного участка площадью 1000 кв.м. для использования под индивидуальный жилой дом. Ввиду положительного согласования заявления, с гражданином заключен договор аренды земельного участка площадью 1038 кв.м. сроком на 10 лет.

Как установлено проверкой прокуратуры, гражданин, которому предоставлен земельный участок, не состоял в очереди нуждающихся на улучшение жилищных условий и таковым не был признан в установленном законом порядке (имеет на праве собственности 2 квартиры), что исключает основание для предоставления ему льготы в качестве первоочередного получения земельного участка.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Уголовное дело находится на стадии расследования.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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