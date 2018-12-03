Очаровательные девушки в финале конкурса красоты «Снежная краса»

На главной сцене Триумфа девушки продемонстрировали результаты подготовок и свои таланты в следующих этапах:
1 этап –визитка.
2 этап – выход в шубах от ФАПК «Сахабулт».
3 этап — конкурсантки представили коллекцию этно-одежды «Саха бохо-стиль» от Анжелики Кириллиной.
Отличие Снежной красы от других конкурсов красоты – это выявление сразу 3 победительниц – представительниц славянской национальности, народа саха и коренных малочисленных народов Севера.
Смотрите видео с победительницами:
Источник: Екатерина Винокурова, Пресс-центр фестиваля ЗНЯ