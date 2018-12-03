Очаровательные девушки в финале конкурса красоты «Снежная краса»

На главной сцене Триумфа девушки продемонстрировали результаты подготовок и свои таланты в следующих этапах: 1 этап –визитка. 2 этап – выход в шубах от ФАПК «Сахабулт». 3 этап — конкурсантки представили коллекцию этно-одежды «Саха бохо-стиль» от Анжелики Кириллиной. Отличие Снежной красы от других конкурсов красоты – это выявление сразу 3 победительниц – представительниц славянской национальности, народа саха и коренных малочисленных народов Севера. Смотрите видео с победительницами: Источник: Екатерина Винокурова, Пресс-центр фестиваля ЗНЯ

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