Обзор процесса производства ЖБИ на заводе «Бетонснаб»

Качество любой продукции в первую очередь зависит от исходного сырья. На заводе Бетонснаб используют щебень повышенной лещадности. Поверхность таких зерен шероховатая, поэтому они хорошо сцепляются с цементно-песчаным раствором в процессе изготовления бетона.

Раствор для приготовления бетонной смеси готовится с соблюдением четких пропорций. Ингредиенты взвешиваются и загружаются в бетоносмеситель. Подается определенное количество воды, а затем в процесс вовлекается автоматическая установка. В итоге образуется пластичная смесь, чем-то похожая на тяжелую вязкую жидкость.

Получившуюся смесь транспортируют и загружают непосредственно в формы станка, где и происходит уплотнение смеси, с помощью вибрации и прижима.

После этого матрица поднимается, и в итоге мы получаем отформованный строительный блок. Блоки на поддоне сразу же переносятся на специально подготовленное место для последующей пропарки, сушки и набора прочности. Жесткий раствор и качественное уплотнение позволяют полученному блоку не рассыпаться и держать форму во время высыхания.

В итоге получается ровная геометрия а также высокая марка прочности. Блоки будут затвердевать от двух до четырех суток при естественной температуре. А уже через 3-4 недели они будут готовы к продаже и непосредственно использованию в строительстве.

Мощности завода позволяют производить до 150 кубометров бетонных блоков в день. На заводе «Бетонснаб» производят различные типы железобетонных изделий: блоки, полублоки, сваи, плитки, брусчатки, пасынки, лотки, перемычки, бордюры. Продукция сертифицирована и производится на современном оборудовании по ГОСТу, методом полусухого вибропрессования с пропаркой.

Бетон – самый распространенный строительный материал. На сегодняшний день трудно себе представить какое-либо здание или сооружение, построенное без применения бетона. По сути — он представляет собой искусственный камень, которому возможно придать любую необходимую форму. Технология производства бетона была известна ещё в античные времена. А некоторые конструкции, воздвигнутые с его помощью, восхищают людей и по сей день. Так что качественный бетон способен сохраняться ни одно столетие.