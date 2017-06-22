Объявлено имя нового кандидата №1 на пост главы «НВК Саха»

По данным «Блокнота Якутска», в администрации главы и правительства РС (Я) появилась кандидатура на должность генерального директора НВК «Саха».

Напомним, что нынешний руководитель Иван Андросов летом должен перейти на работу в ЦИК республики, где ему готовят должность заместителя председателя. По словам источника издания, наибольшие шансы возглавить государственную вещательную компанию РС (Я) у министра по делам молодежи и семейной политики Афанасия Владимирова.

На его место министром может быть назначен первый заместитель Минобщества РС (Я) Савва Михайлов.