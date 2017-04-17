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17 апреля 2017, 11:31
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Началась процедура формирования нового состава Общественной палаты Якутии

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) объявляет о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия) (далее – Общественная палата).
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 20.12.2016
1783-З № 1123-V «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» (далее – Закон Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)») правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации.
Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов — по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций.
Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории Республики Саха (Якутия).
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» утверждает часть состава Общественной палаты в количестве 22 человек по представлению зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия) некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, в порядке, установленном Регламентом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следующие общественные объединения и иные некоммерческие организации:
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон
«О противодействии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, — в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
Для рассмотрения предложения о кандидате в члены нового состава Общественной палаты в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) представляются следующие документы:
1) информация о деятельности некоммерческой организации, подтверждающая соответствие некоммерческой организации требованиям, установленным частями 2, 3 и 5 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)»;
2) решение некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Республики Саха (Якутия), о выдвижении кандидата в члены нового состава Общественной палаты, принятое в соответствии с частью 4 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)»;
3) сведения биографического характера, представленные кандидатом:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата, месяц, год рождения;
в) наименование района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий);
д) наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государства, двойного гражданства;
е) в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости — сведения о судимости кандидата с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием наименования соответствующего закона;
ж) сведения о трудовой (творческой) деятельности, уровне образования, ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, сведения о семейном положении, наличии детей;
4) заявление кандидата о его согласии на включение в состав Общественной палаты.
Несоответствие предложения о кандидате в члены нового состава Общественной палаты вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в рассмотрении данного предложения.
Прием предложений и документов осуществляется в рабочие дни с 17 апреля 2017 года по 16 мая 2017 года включительно по адресу: 677022,
г. Якутск, ул. Ярославского, 24/1, каб. 113 с 09.00 до 18.00 час.
Предварительное рассмотрение поступивших материалов осуществляется постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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