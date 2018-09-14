Объявлена акция «Прощеные дни» для арендаторов земельных участков

Окружная администрация города Якутска извещает о том, что с 15 сентября по 15 декабря 2018 года объявлена акция «Прощеные дни» по списанию пени за несвоевременное внесение арендной платы за земельные участки, расположенные на территории городского округа «город Якутск» и находящиеся в государственной, либо в муниципальной собственности, в случае полного погашения задолженности по основному долгу за период по 31 декабря 2018 года включительно. Акция проводится как для физических, так и для юридических лиц.

Для того чтобы узнать задолженность необходимо подойти по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, этаж 3, каб. 300, либо отправить сообщение с указанием Ф.И.О. арендатора, номера договора аренды, адреса участка на электронную почту 514arenda@mail.ru.

Уважаемые горожане, доходы, поступающие от арендной платы за земельные участки идут на благоустройство и процветание родного города, сообщает Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.

Акция «Прощеные дни» – это хороший шанс оплатить задолженность без пени и сэкономить семейный бюджет.