Объявлен в Якутске конкурс косплея! Ykt Geek Fest 5

В этом году, как и в прошлом, конкурс косплея разделён на две категории: «Конкурсный» и «Общий».

— «Конкурсный» косплей предназначен для тех, кто серьезно настроен выиграть участие БЕСПЛАТНОЕ, но со строгим отбором.

Заявки на «Конкурсный» косплей подаются на почту: ygfcosplaycontest@inbox.ru с пометкой «заявка на участие», приём заявок заканчивается 12 августа.

Номинации в «Конкурсном косплее»:

— Гран-при «Ykt Geek Fest 5»;

— Самый технически оснащенный косплей;

— Самый детализированный косплей;

— Лучшая подача/соответствие образу;

— Выбор жюри и гостей фестиваля.

В каждой номинации Один победитель.

Все вопросы оставляйте в теме https://vk.com/topic-75652214_38266708



«Общий» косплей предназначен для тех, кто собирается прийти на Geek Fest в костюме ради веселья и сделать фотографии, и даже выиграть ПРИЗЫ

приём заявок на общий косплей через vk: https://vk.com/topic-75652214_38289473

Каждому косплееру, оставившему заявку, на входе скидка 50% на билет

Номинации в «Общем косплее»:

— Лучший детский косплей;

— Лучший Аниме косплей;

— Лучший игровой косплей;

— Лучший косплей Киноиндустрии (вкл. мультфильмы);

В каждой номинации по Три призовых места.

— Групповой косплей — одно призовое место.

Заявки принимаются в старом и добром ВК, как было ранее в предыдущих годах до 23:59, 19 августа.

В заявке необходимо указать: 1. ФИО, 2. Персонаж, 3. Фэндом, 4. Картинка персонажа.