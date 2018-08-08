Объявлен в Якутске конкурс косплея! Ykt Geek Fest 5

В этом году, как и в прошлом, конкурс косплея разделён на две категории: «Конкурсный» и «Общий».
— «Конкурсный» косплей предназначен для тех, кто серьезно настроен выиграть участие БЕСПЛАТНОЕ, но со строгим отбором.
Заявки на «Конкурсный» косплей подаются на почту: ygfcosplaycontest@inbox.ru с пометкой «заявка на участие», приём заявок заканчивается 12 августа.
Номинации в «Конкурсном косплее»:
— Гран-при «Ykt Geek Fest 5»;
— Самый технически оснащенный косплей;
— Самый детализированный косплей;
— Лучшая подача/соответствие образу;
— Выбор жюри и гостей фестиваля.
В каждой номинации Один победитель.
Все вопросы оставляйте в теме https://vk.com/topic-75652214_38266708
«Общий» косплей предназначен для тех, кто собирается прийти на Geek Fest в костюме ради веселья и сделать фотографии, и даже выиграть ПРИЗЫ
приём заявок на общий косплей через vk: https://vk.com/topic-75652214_38289473
Каждому косплееру, оставившему заявку, на входе скидка 50% на билет
Номинации в «Общем косплее»:
— Лучший детский косплей;
— Лучший Аниме косплей;
— Лучший игровой косплей;
— Лучший косплей Киноиндустрии (вкл. мультфильмы);
В каждой номинации по Три призовых места.
— Групповой косплей — одно призовое место.
Заявки принимаются в старом и добром ВК, как было ранее в предыдущих годах до 23:59, 19 августа.
В заявке необходимо указать: 1. ФИО, 2. Персонаж, 3. Фэндом, 4. Картинка персонажа.