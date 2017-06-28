Объявлен республиканский фотоконкурс «Семейные традиции»

ПОЛОЖЕНИЕ о республиканском фотоконкурсе «Семейные традиции»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканский фотоконкурс «Семейные традиции» (далее – фотоконкурс) посвящен Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности и проводится по инициативе Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия).

1.2. Организаторы конкурса: ГБНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Якутское Региональное отделение Всероссийского Общественного движения «Матери России».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения фотоконкурса, устанавливает сроки представления и основные требования к работам, процедуру определения и награждения победителей.

ЦЕЛИ ФОТОКОНКУРСА

• пропаганда традиционных семейных ценностей,

• отображение образа современной семьи;

• повышение престижа многопоколенной семьи;

• формирование принципов ответственного родительства;

• содействие развитию творческого потенциала семей;

• формирование моделей поведения, соответствующих здоровому семейному образу жизни.

УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА

3.1. В фотоконкурсе могут принять участие фотографы-любители (взрослые и дети старше 10 лет).

3.2. Участники фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

Работы размещаются в Instagram с хештегом #семейныетрадицииякт в срок до 6 июля 2017 г.

Работы, отправленные после указанного срока, не будут допущены к рассмотрению.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

5.1. Участник конкурса в комментарии к фотографиям указывает:

• Ф.И.О

• Возраст

• Улус (район)

• Телефон

5.2. Участник может представить на конкурс не более 2 фоторабот.

5.3. Фотографии, не отвечающие условиям фотоконкурса не рассматриваются.

5.4. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОКОНКУРСА

6.1. Руководство и организация проведения фотоконкурса осуществляется организационным комитетом (далее — оргкомитет).

6.2. Для определения лучших работ формируется конкурсная комиссия (жюри), в которую входят представители организаторов фотоконкурса, фотографы-профессионалы.

6.4. Оргкомитет фотоконкурса:

• организует проведение фотоконкурса, подведение итогов и награждение в соответствии с решением жюри;

• оргкомитет оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и демонстрации фоторабот в контексте мероприятия для освещения конкурса без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства;

• в случае публикации или показа на выставке предоставленных на фотоконкурс фотографий, организаторы фотоконкурса не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях;

• имеет право привлечения спонсоров для организации и проведения фотоконкурса.

6.5. Конкурсная комиссия (жюри):

• осуществляет оценку работ;

• определяет победителей фотоконкурса.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Авторы лучших работ награждаются дипломами и призами. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» www.sakhaedu.ru и в других средствах массовой информации.

7.3. Награждение победителей фотоконкурса проходит в торжественной обстановке с участием приглашенных гостей и представителей СМИ 8 июля 2017 года в День семьи, любви и верности.