Объявлен республиканский фотоконкурс «Семейные традиции»

ПОЛОЖЕНИЕ о республиканском фотоконкурсе «Семейные традиции»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский фотоконкурс «Семейные традиции» (далее – фотоконкурс) посвящен Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности и проводится по инициативе Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия).
1.2. Организаторы конкурса: ГБНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Якутское Региональное отделение Всероссийского Общественного движения «Матери России».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения фотоконкурса, устанавливает сроки представления и основные требования к работам, процедуру определения и награждения победителей.
ЦЕЛИ ФОТОКОНКУРСА
• пропаганда традиционных семейных ценностей,
• отображение образа современной семьи;
• повышение престижа многопоколенной семьи;
• формирование принципов ответственного родительства;
• содействие развитию творческого потенциала семей;
• формирование моделей поведения, соответствующих здоровому семейному образу жизни.
УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА
3.1. В фотоконкурсе могут принять участие фотографы-любители (взрослые и дети старше 10 лет).
3.2. Участники фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
Работы размещаются в Instagram с хештегом #семейныетрадицииякт в срок до 6 июля 2017 г.
Работы, отправленные после указанного срока, не будут допущены к рассмотрению.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Участник конкурса в комментарии к фотографиям указывает:
• Ф.И.О
• Возраст
• Улус (район)
• Телефон
5.2. Участник может представить на конкурс не более 2 фоторабот.
5.3. Фотографии, не отвечающие условиям фотоконкурса не рассматриваются.
5.4. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОКОНКУРСА
6.1. Руководство и организация проведения фотоконкурса осуществляется организационным комитетом (далее — оргкомитет).
6.2. Для определения лучших работ формируется конкурсная комиссия (жюри), в которую входят представители организаторов фотоконкурса, фотографы-профессионалы.
6.4. Оргкомитет фотоконкурса:
• организует проведение фотоконкурса, подведение итогов и награждение в соответствии с решением жюри;
• оргкомитет оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и демонстрации фоторабот в контексте мероприятия для освещения конкурса без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства;
• в случае публикации или показа на выставке предоставленных на фотоконкурс фотографий, организаторы фотоконкурса не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях;
• имеет право привлечения спонсоров для организации и проведения фотоконкурса.
6.5. Конкурсная комиссия (жюри):
• осуществляет оценку работ;
• определяет победителей фотоконкурса.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Авторы лучших работ награждаются дипломами и призами. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» www.sakhaedu.ru и в других средствах массовой информации.
7.3. Награждение победителей фотоконкурса проходит в торжественной обстановке с участием приглашенных гостей и представителей СМИ 8 июля 2017 года в День семьи, любви и верности.comments powered by HyperComments