Объявлен общереспубликанский день приема потребителей

Национальная нефтегазовая компания республики открыта к диалогу с обществом. В связи с этим АО «Сахатранснефтегаз» в постоянном режиме принимает участие на различных акциях по приему граждан, выставках, ярмарках вакансий и других организованных мероприятиях, чтобы ответить на вопросы своих потребителей и дать разъяснение по вопросам газоснабжения.

Не станет исключением общереспубликанский день приема граждан, который пройдет завтра, 26 апреля с 10 до 15 час. в актовом зале Управления газораспределительных сетей по адресу Петра Алексеева, 64.

-На день приема граждан примут участие наши специалисты по разным направлениям работы. Желающие могут подойти и получить подробное разъяснение по всем вопросам газового снабжения. Например, могут получить консультацию по технологическому присоединению к газовым сетям, узнать о тарифе на газ, ознакомиться с правилами пользования газом, пройти инструктаж или разрешить свои проблемные вопросы, — комментирует начальник службы «Единого окна» Марина СЕМЕНОВА.

Приглашаем горожан принять активное участие!