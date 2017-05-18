Объявлен набор в Росгвардию!

В ОМОН Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) требуются на аттестованные должности полицейских (бойцов) и полицейских-водителей, имеющих стаж вождения Требования для приема на службу: 1. Отслужившие в ряда Вооруженных Сил Российской Федерации;

2. Годные по состоянию здоровья;

3. Возраст до 35 лет;

4. Отсутствие судимости;

5. Имеющие гражданство Российской Федерации;

6. Образование: полное среднее, среднее-специальное, среднее-техническое, высшее. Подробная информация при собеседовании по адресу: г. Якутск ул. Автодорожная 35 При себе иметь:

1. Паспорт гражданина РФ;

2. Документ об образовании;

3. Военный билет;

4. Характеристика с места службы. comments powered by HyperComments Источник: Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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