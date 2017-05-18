Объявлен набор в Росгвардию!

В ОМОН Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) требуются на аттестованные должности полицейских (бойцов) и полицейских-водителей, имеющих стаж вождения
Требования для приема на службу:
1. Отслужившие в ряда Вооруженных Сил Российской Федерации;
2. Годные по состоянию здоровья;
3. Возраст до 35 лет;
4. Отсутствие судимости;
5. Имеющие гражданство Российской Федерации;
6. Образование: полное среднее, среднее-специальное, среднее-техническое, высшее.
Подробная информация при собеседовании по адресу: г. Якутск ул. Автодорожная 35
При себе иметь:
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ об образовании;
3. Военный билет;
4. Характеристика с места службы.
Источник: Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия)